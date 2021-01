Veritas Technologies acquiert HubStor

janvier 2021 par Marc Jacob

L’acquisition de HubStor permet à Veritas d’étendre ses fonctionnalités de protection de données issues ou stockées sur des applications SaaS comme Microsoft 365, Slack, Box et Google Workspace. HubStor repose sur une architecture API moderne, facilitant son intégration à la plate-forme unifiée de services de données d’entreprise Veritas. Cette intégration quasi transparente pour les entreprises leur permettra de bénéficier de processus opérationnels simplifiés et d’une réduction notoire des risques dans le cadre d’une stratégie globale de protection des données.

En parallèle, Veritas lance sur le marché sa solution, NetBackup 9, dont les fonctionnalités ont pour ambition de simplifier significativement les opérations des entreprises tout en leur assurant une meilleure flexibilité ainsi que de nombreuses alternatives pour les déploiements des infrastructures et systèmes, qu’ils soient basés sur site, sur l’Edge ou encore dans le cloud.

Grâce à ces nouveautés, Veritas renforce sa position de leader spécialisé dans la protection, la disponibilité et la visibilité des données dans des environnements multi-cloud. Pour rappel, la plate-forme de services de données d’entreprise Veritas prend en charge plus de 800 sources de données, 100 systèmes d’exploitation, 1 400 types de stockage et 60 plate-formes de cloud computing différents.

Acquisition de HubStor

La technologie HubStor a été initialement développée pour aider les entreprises à faire face aux principaux freins en matière de protection de données dans le cloud. Elle a également été conçue pour répondre aux hautes exigences de performance et d’adaptabilité nécessaires pour protéger, gérer et restaurer convenablement les données d’entreprise.

L’intégration de la technologie HubStor dans le portefeuille de Veritas fournira aux entreprises de nouvelles fonctionnalités de sauvegarde pour les applications SaaS. Elles pourront également bénéficier des avantages suivants :

Personnaliser et adapter les configurations avec précision, jusqu’à établir des profils individuels

Récupérer des données grâce à un portail libre-service intuitif et facile d’utilisation pour les utilisateurs finaux

S’assurer du respect des exigences liées à la souveraineté des données tout en permettant un accès distant aux datacenters

Effectuer un suivi précis de leur environnement de sauvegarde grâce à des tableaux de bord et des rapports adaptés

La technologie HubStor exploite la puissance de Microsoft Azure, et aide les entreprises à assurer la souveraineté comme la réplication des données. De plus, grâce à ce point d’accès, les entreprises bénéficient du réseau de services Azur et ont la possibilité de souscrire à un abonnement en leur nom propre si elles le souhaitent.