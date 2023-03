Verifone opte pour Lacework pour sécuriser son infrastructure cloud

mars 2023 par Marc Jacob

La plateforme de Verifone traite plus de 12 milliards de transactions par an, ce qui représente près de 46 % des paiements hors espèces dans le monde. Au vu de l’ampleur de ses opérations, l’entreprise avait besoin d’une plateforme de sécurité dédiée et conçue pour les environnements cloud-natifs.

« Grâce à l’approche de Lacework basée sur le machine learning comportemental, nous allons considérablement réduire le nombre d’alertes de sécurité, tout en automatisant la diffusion des données d’audit critiques afin de nous concentrer sur le développement sécurisé de nouveaux produits pour nos clients. La plateforme de données Polygraph va complètement transformer la façon dont notre équipe de sécurité travaille », a déclaré Luke Clinch, directeur mondial de l’infrastructure chez Verifone.

Verifone va tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP). L’adoption du Polygraph permet à Verifone de consolider plusieurs outils de sécurité par une seule solution. Par ailleurs, la plateforme leur permet d’augmenter la capacité à identifier et à éliminer les vulnérabilités dans la configuration multi-cloud, l’infrastructure as code (IaC), Kubernetes, les containers, les applications et leurs dépendances.

L’équipe de sécurité de Verifone va également pouvoir tirer profit des évaluations continues de la posture et de la conformité pour automatiser entièrement les processus d’audit. Grâce à une intégration facile dans les pipelines DevOps et CI/CD, Lacework permet à Verifone de s’assurer que la sécurité est une priorité absolue, et de développer également son modèle DevSecOps.