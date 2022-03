Verifone dévoile sa nouvelle solution de paiement e-commerce Paybox Start

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le spécialiste des solutions de paiement Verifone annonce le lancement de sa solution Paybox Start, qui permet aux e-commerçants de réaliser rapidement et simplement les transactions de leur site de vente en ligne dans un environnement intuitif, personnalisable et sécurisé.

Rapide à installer et simple à intégrer, que ce soit par API, en iFrame ou à l’aide de plugins pour les plateformes e-commerce, la solution de paiement Paybox Start proposée par Verifone permet aux e-commerçants de réaliser les paiements de leur activité e-commerce.

Paybox Start assure aux clients des e-commerçants un parcours d’achat hautement sécurisé et certifié PCI DSS. Disponible 24h/24 et 7j/7, cette offre répond aux dernières normes sécuritaires en vigueur et protège les données de carte bancaire ainsi que les informations sensibles devant être traitées, transmises ou sauvegardées lors des transactions.

La page de paiement hébergée et mise à disposition par Verifone dispose d’une interface intuitive Responsive Web Design dont le format s’adapte automatiquement à la taille de l’écran utilisé par les acheteurs. De plus, les pages de paiement de Verifone e-Commerce utilisées en redirection peuvent être personnalisées et adaptées à la charte graphique des commerçants afin d’assurer à leurs clients un parcours d’achat cohérent et sans rupture.

Plusieurs plugins sont disponibles pour une mise à disposition immédiate et sans intégration avec les plateformes e-commerce les plus utilisées comme par exemple WooCommerce, Prestashop ou Magento, etc.

Simple d’utilisation, le back-office Verifone propose une visualisation centralisée et détaillée de l‘ensemble des transactions du commerçant. Les données de paiement peuvent ensuite être exportées pour une analyse fine des paiements effectués sur le site e-commerce. Les tableaux de bord synthétisent l’activité du site e-commerce et la restitue à l’aide de graphique et tableaux pour une interprétation rapide et directe de l’information disponible.

En plus d’un paiement classique, Paybox Start permet de générer des liens de paiement par email et d’effectuer des transactions par téléphone en utilisant le back-office Verifone.

Paiement par lien (Pay-by-link) : Le e-commerçant génère et fournit en toute sécurité un lien de paiement, qui est envoyé à son client par e-mail. Cette solution de paiement complémentaire permet au commerçant d’accompagner au mieux son client dans son parcours d’achat jusqu’à la finalisation de la transaction.

Paiement par téléphone : Une interface de paiement prête à l’emploi permet de traiter les transactions carte par téléphone pour le compte des clients, depuis le back-office de Verifone : Plus besoin d’intégration pour vendre et demander à ses clients de régler leurs achats.