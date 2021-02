Veridos et idpeople remportent un appel d’offres pour le passeport électronique du Danemark

février 2021 par Marc Jacob

Le Royaume du Danemark, représenté par la police nationale danoise, a fait appel à Veridos, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’identité intégrées, et au spécialiste danois de l’identité idpeople pour concevoir, produire et personnaliser les nouveaux passeports électroniques. L’intégration des éléments de sécurité haut de gamme de Veridos renforcera la sécurité de ces nouveaux documents de voyage. Les premiers passeports seront délivrés en octobre 2021.

Sur la base d’un appel d’offres public, la police nationale du Danemark a confié la production des passeports électroniques à un consortium composé de Veridos et de son partenaire danois idpeople. Les deux sociétés vont commencer sans délai à développer les nouveaux passeports danois et seront responsables de leur production pendant une période de sept ans. Veridos aura la charge de concevoir et de fabriquer les nouveaux passeports dont les éléments de sécurité ont été optimisés, pour le Danemark, le Groenland et les îles Féroé. La personnalisation et la distribution de passeports en mode standard, express ou accéléré se feront dans les locaux de idpeople à Skovlunde, près de Copenhague. idpeople assurera également le service clientèle auprès des autorités danoises.

Les nouveaux passeports électroniques modernes sont produits dans le respect des normes de sécurité les plus strictes de l’UE et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le document comporte 32 pages, dont une page de données en polycarbonate, qui contient la puce électronique. Au total, sept types de passeport différents seront disponibles : un passeport national danois standard, un passeport diplomatique, un passeport de service, un passeport d’étranger, un document de voyage pour les réfugiés et des passeports nationaux pour les citoyens du Groenland et des îles Féroé ainsi qu’un passeport d’urgence en papier. Comme pour la série actuelle de passeports danois, le design du nouveau passeport électronique arbore les Pierres de Jelling comme motif de reconnaissance. Ces pierres runiques du 10e siècle sont fortement associées à la fondation du Danemark en tant qu’État-nation.