Veridos dote la Conférence de Munich sur la sécurité d’une technologie de contrôle des accès

février 2023 par Marc Jacob

Une fois encore, un grand nombre de chefs d’État et de gouvernement de haut rang ainsi que des décideurs importants du monde des affaires et de la communauté mondiale de la sécurité ont annoncé leur participation à la conférence de 2023. Cet événement portera sur les questions et défis actuels de sécurité dans le domaine de la politique mondiale.

Afin de pouvoir vérifier l’identité des participants lors des contrôles d’accès, Veridos, la coentreprise entre les sociétés allemandes Bundesdruckerei et G+D, propose une version actualisée du système Veridos eAccess. L’entreprise dote ainsi la Conférence de Munich sur la sécurité d’un logiciel de pointe qui répond aux dernières exigences en matière de stabilité et de sécurité grâce à des mises à jour permanentes et des tests approfondis. Le système Veridos eAccess permet de contrôler l’identité des participants via la lecture à distance des puces sécurisées intégrées dans les cartes d’accès des participants et la reconnaissance faciale.

Comme les années précédentes, G+D fournit les cartes d’accès à cet événement très médiatisé. Les badges sont équipés de divers éléments de sécurité, tels qu’une encre optique variable et des micro-symboles. Les chipsets de sécurité et de communication sont quant à eux fournis par NXP® Semiconductors, leader mondial des solutions de connectivité sécurisées pour les applications embarquées. Les autorisations d’accès, qui sont personnalisées au moyen d’un procédé de transfert thermique, permettent de vérifier l’identité des participants même à une distance de plusieurs mètres et peuvent également être contrôlées à l’aide de lecteurs RFID et de smartphones si nécessaire.

« Grâce à notre technologie avancée et à notre expertise en matière de solutions d’identification, nous répondons aux exigences élevées de la Conférence de Munich sur la sécurité, explique Marc-Julian Siewert, PDG de Veridos. En associant leurs technologies, G+D, NXP® Semiconductors et Veridos ont mis au point une solution d’identification et d’accès qui permet aux participants à la conférence de s’enregistrer facilement et en toute sécurité ».