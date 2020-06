Veracode reconnu pour ses compétences DevOps dans le cadre de sa collaboration avec AWS

juin 2020 par Marc Jacob

Veracode a obtenu le statut de compétence « DevOps » par Amazon Web Services (AWS). Par cette distinction, Veracode est reconnu en tant que fournisseur de compétences techniques éprouvées et porteur de succès client pour aider les entreprises à mettre en œuvre des pratiques d’intégration et de livraison continues sur la plateforme AWS. Avec une solution entièrement basée sur le cloud, Veracode fournit une vue centralisée de l’état des applications pour tous les types de tests, y compris SAST, DAST, SCA et IAST, ce qui permet aux entreprises de trouver et corriger immédiatement les failles de sécurité.

La compétence AWS DevOps distingue Veracode en tant que membre du réseau de partenaires AWS (APN) qui fournit des compétences techniques spécialisées et démontrées, et qui a fait ses preuves auprès de ses clients, avec un accent particulier mis sur l’intégration et la livraison continues. Pour recevoir cette distinction, les partenaires APN doivent posséder une expertise approfondie et fournir des solutions de manière transparente sur AWS.

Alors que les applications modernes ne cessent de se complexifier, l’intégration de la sécurité dans chaque étape du cycle de développement est une nécessité. Près de 200 000 utilisateurs s’appuient sur les solutions Veracode pour identifier et corriger les vulnérabilités, tandis que les clients de Veracode ont corrigé plus de 51 millions de failles de sécurité à ce jour. En tant que leader dans le domaine de la sécurité des applications natives du cloud, Veracode comprend de fait le développement de logiciels modernes. En outre, sa plate-forme unique offre les intégrations, la flexibilité et les analyses nécessaires pour faire de la sécurité un élément essentiel du processus de développement.

AWS propose ainsi des solutions évolutives, flexibles et rentables, destinées aux start-ups comme aux entreprises internationales. Pour soutenir l’intégration et le déploiement transparents de ces solutions, AWS a mis en place le programme de compétences AWS pour aider les clients à identifier les partenaires APN en conseil et en technologie ayant une expérience et une expertise approfondies dans le secteur.

Support et intégrations Veracode AWS

Veracode fait évoluer sa technologie pour anticiper les besoins futurs en matière de sécurité applicative. Veracode prend en charge les fonctions AWS Lambda et fournit un support intégré pour AWS CodeStar, permettant aux développeurs de lancer des scans d’applications à partir d’AWS CodeBuild et AWS CodePipeline. Le but final étant de sécuriser des pipelines CI/CD entièrement gérés et fonctionnant sur AWS.

Veracode couvre également les kits de développement logiciel AWS pour Python et JavaScript dans Node.js, afin de permettre aux développeurs de fournir des applications hautement fiables et sécurisées.