Veracode lance un nouvel outil de test DevSecOps : le « Pipeline Scan »

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Spécialement conçu pour évoluer dans un environnement DevSecOps, le Pipeline Scan s’intègre dans le pipeline CI/CD. Ce dernier garantit une automatisation et une surveillance continues tout au long du cycle de vie des applications, des phases d’intégration et de test jusqu’au build et au déploiement. Ainsi, combiné au Pipeline Scan, l’approche CI/CD bénéficie systématiquement des résultats de tests à chaque fois que le code est modifié.

Le Scan Pipeline vient en soutien des développeurs, leur permettant de résoudre rapidement les problèmes de sécurité dans le pipeline, avec un délai moyen d’analyse de seulement 90 secondes.