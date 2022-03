La division QAD Precision obtient le niveau de certification Veracode Verified Team pour la sécurisation de ses logiciels

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Cette certification démontre l’engagement de QAD Precision d’améliorer sans cesse le niveau de sécurité de ses solutions et de réduire ainsi les risques pour ses clients.

Le 9 mars 2022 – QAD Precision, une division de QAD Inc annonce que sa solution Global Trade and Transportation Execution (GTTE) a été certifiée par le programme

QAD Precision a obtenu plus particulièrement la certification "Veracode Verified Team" confirmant que la division a adopté des pratiques solides en matière de sécurité et de DevSecOps, a amélioré son système de sécurité, a réduit le temps de correction des failles et enfin, a investi dans la formation des développeurs ou des équipes de sécurité.

La solution GTTE de QAD Precision permet d’examiner avec précision les transactions, gérer tous les modes de transport, contrôler les envois de colis et assurer la conformité du commerce transfrontalier. Les entreprises peuvent ainsi rationaliser leurs opérations d’importation, d’exportation et de transport, optimiser les livraisons et augmenter le retour sur investissement de leur chaîne logistique.

Le programme Veracode Verified fournit une validation des processus de développement de logiciels sécurisés d’une entreprise par Veracode, plus grand fournisseur mondial de solutions de test de sécurité des applications (AST) et offre trois niveaux progressifs pour mesurer le succès et évaluer la posture de sécurité des applications.