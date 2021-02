Veracode : Pourquoi les développeurs dédiés à la sécurité informatique sont les rockstars du développement ?

février 2021 par Veracode

« Les développeurs dédiés à la sécurité informatique sont en quelque sorte les rockstars du développement » estime Nabil Bousselham, architecte de solutions informatiques chez Veracode. « Les multiples compétences dont ils doivent faire preuve expliquent cette emphase. En effet, en plus de concevoir un code robuste et de qualité, ils doivent apprendre constamment de leur erreurs et les corriger dès que possible, en ayant pleinement conscience des vulnérabilités les plus communes et en accordant une importance toute particulière à la sécurisation du code open source, qui est parmi le plus visé par des failles et autres cyber attaques. Mais au-delà de ce travail de conception, les développeurs spécialisés dans la cyber sécurité doivent être à même de monitorer la qualité de leur propre code et de remédier aux vulnérabilités informatiques le plus rapidement possible, via des scans anticipés et fréquents. En définitive, ils doivent raisonner comme un cyber attaquant, car apprendre à s’introduire comme tel dans un système informatique, un réseau ou un code est essentiel en vue de devenir un développeur soucieux de la sécurité et à terme, ce qu’on appelle un Security Champion, c’est-à-dire le membre d’une équipe de développement qui prend la responsabilité des questions de sécurité. Autant de casquettes qui justifient le supplément de responsabilité que porte un développeur dédié à la sécurité informatique ».

« Il est indéniable que la crise sanitaire, de par la recrudescence d’attaques informatiques au sein d’organismes privés et publics qu’elle a suscitée, a intensifié le rôle de ces développeurs, qui ne sont plus seulement responsables de leur code, mais doivent également, par leurs pratiques, pérenniser le modèle économique d’une entreprise toute entière ou assurer la confidentialité des données de santé d’un hôpital », conclut Nabil Bousselham.