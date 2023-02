Vente-unique.com s’appuie sur les technologies de VMware et d’Amazon Web Services

février 2023 par Marc Jacob

VMware annonce que Vente-unique.com, numéro un de la vente en ligne de mobilier, de décoration et d’ameublement en France et en Europe, a choisi la solution Saas VMware Cloud Disaster Recovery sur AWS pour mettre en place un plan de reprise d’activité rapide et sûr et assurer la protection et la récupération complète de ses charges de travail critiques en cas de sinistre. Avec une activité exclusivement de vente en ligne et un volume de trafic croissant, Vente-unique.com est particulièrement vulnérable en cas de panne des systèmes. Pour garder la confiance de ses clients, Vente-unique.com doit s’assurer que ses opérations se déroulent sans heurts et sans interruption.

« Grâce aux bénéfices couplés des technologies de VMware et d’AWS, nous sommes aujourd’hui en mesure de pallier une panne en moins de quatre heures ! Une véritable avancée qui nous permet d’envisager l’avenir sereinement, qu’il concerne le travail de nos salariés ou la satisfaction de nos clients. En effet, ces derniers n’auront plus le risque d’être impactés dans la date de réception de leurs colis et nous continuerons à respecter nos promesses. » se félicite Grégory Schurgast, Directeur technique de Vente-unique.com.

Les défis de l’expert de la vente en ligne de mobilier

Depuis plus de seize ans, Vente-unique.com propose à ses clients un large choix de fournitures pour leur habitat, une offre qui repose sur trois piliers indissociables de son ADN : compétitivité des prix, richesse de l’offre et sens du service. Présente dans 11 pays, elle a déjà livré plus de deux millions de clients avec un taux de satisfaction de 94% et affiche une très belle croissance, forte d’un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros en 2021.

Dans l’entrepôt de 80 000 m2, en activité 24h/24 et 7 jours/7, toute l’infrastructure et la logistique sont informatisées, rendant la menace d’une panne du système d’information toujours plus redoutable. Afin que ses 300 collaborateurs dédiés aux activités de réception, de stockage et d’expédition des colis ne soient pas bloqués dans leurs tâches si une panne venait à se produire, Vente-unique.com se met en recherche d’une solution technologique de plan de reprise d’activité. « Initialement équipé des solutions VMware, notre entrepôt reposait sur une infrastructure totalement informatisée. Nous souhaitions donc aller encore plus loin dans ce que nous avions mis en place avec VMware et étendre notre partenariat à VMware Cloud Disaster Recovery », se souvient Grégory Schurgast.

Cap sur le plan de reprise d’activité

Pour que l’environnement de travail demeure opérationnel en cas de perturbation, VMware Cloud Disaster Recovery est fourni à Vente-unique.com sous la forme d’une solution SaaS facile à utiliser. VMware Cloud Disaster Recovery réplique les machines virtuelles on-premise de Vente-unique.com dans le cloud en les récupérant sur VMware Cloud sur AWS.

L’implémentation se déroul ensuite sans encombre en seulement deux semaines, grâce à Metanext, acteur majeur du conseil, de l’intégration et de l’innovation et partenaire phare de VMware : « Il était crucial pour Vente-unique.com de relever les défis liés aux risques de son activité », rappelle Alain Corenflos, CTO, Metanext.. « Avec l’aide de VMware, nos équipes ont pu mettre leur savoir-faire au service de Vente-unique.com et l’aider à réaliser l’intégration le plus rapidement et économiquement possible. Nous avons pu mettre en place VMware Cloud Disaster Recovery avant de récupérer les données dans VMware Cloud sur AWS, et ce, en moins de deux semaines. » rappelle-t-il.

« Les experts VMware comme l’équipe projet de Metanext ont fait preuve d’une expertise et d’une disponibilité à toute épreuve », ajoute Grégory Schurgast dont l’efficacité des prestataires a permis à l’entreprise d’assurer la continuité de son activité.

Les prochaines étapes

La prochaine étape ? Fort de cette alliance technologique avec VMware, Vente-unique.com prévoit à présent d’étendre VMware Cloud Disaster Recovery au siège du groupe et de mettre en place les technologies de sécurité de VMware afin de se prémunir d’attaques de logiciels et d’adopter une stratégie de défense en profondeur. Une étape de plus pour être plus que jamais paré pour l’avenir.