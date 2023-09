Venafi lance Venafi Athena

septembre 2023 par Marc Jacob

Venafi dévoile Venafi Athena à l’occasion de son 5ème Sommet de la Gestion des identités machines annuel. Venafi Athena, nouvelle technologie IA sous-jacente du Plan de contrôle Venafi, rendue possible uniquement grâce à la modernité de l’architecture SaaS de Venafi, construite sur des décennies de savoir-faire et d’innovation de pointe, cumule les pouvoirs du machine learning, des grands modèles de langage et les capacités de données majeures de Venafi pour la facilitation et l’accélération de la gestion des identités machines pour les équipes sécurité et plateformes.

Venafi Athena couvre l’ensemble du Plan de contrôle Venafi et de son écosystème intégré, avec trois principales capacités en IA générative et en machine learning :

Venafi Athena à destination des Équipes Sécurité – Dans le monde aujourd’hui, de plus en plus cloud native et multi-cloud, il y a une explosion de la quantité de nouvelles identités machines et types d’identités. Les équipes sécurité et les professionnels des identités machines ont besoin d’un moyen rapide, facile et intégré pour réduire la complexité grandissante et gérer de façon efficace l’ensemble des identités machines au sein d’une organisation. La nouvelle technologie Venafi, alimentée par l’IA et le machine learning, les aide à prendre des décisions plus intelligentes et éclairées en termes de gestion des identités machines, par l’identification de tendances et la proposition de suggestions via l’interface de chat conviviale à travers l’ensemble du Plan de contrôle Venafi. Cela leur permet une prise en main, une identification des améliorations et une exécution de tâches complexes facilitée et plus intuitive. Cette capacité est disponible dès à présent avec la mise à jour de septembre 2023 du Plan de contrôle Venafi.

Venafi Athena à destination des Développeurs – Pour une gestion moderne des identités machines, il est nécessaire de disposer des capacités Infrastructure as code et cloud native les plus intégrées. Venafi Athena optimise l’IA générative pour faciliter l’automatisation des opérations d’identités machines par les équipes plateformes et développement via la génération et la suggestion de recettes codes complètes. Le moteur IA est entraîné sur l’écosystème intégré Venafi, les nombreux langages de programmation dont Go, Python et PowerShell, ainsi que sur les solutions d’orchestration standards du secteur, notamment les solutions certifiées RedHat Ansible Collection pour Venafi et HashiCorp Terraform Provider officiel pour Venafi. Disponible en 2024 sur Dev Central, la nouvelle expérience développeur de Venafi pour le Plan de contrôle Venafi.

Venafi Athena à destination de la Communauté – open source de la gestion des identités machines, Venafi offre désormais un laboratoire expérimental permettant aux développeurs d’avoir accès en avant-première aux innovations en matière de capacités d’IA générative et de données concernant l’identité des machines, pour le développement des fonctionnalités, le machine learning, le développement de grands modèles de langage et bien plus encore. Cela intègre un nouveau projet redéfinissant le reporting et les réponses pour la gestion des identités machines via l’utilisation de l’IA générative et les capacités de données SaaS de Venafi. Disponible dès aujourd’hui avec des exemples de codes et des données comportant des fonctionnalités pré-identifiées pour le machine learning sur GitHub et Hugging Face.