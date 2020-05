Venafi annonce l’acquisition de JetStack

mai 2020 par Marc Jacob

« Dans la course effrénée à la virtualisation, les entreprises doivent accélérer le rythme des innovations logicielles et renforcer leur sécurité. Aucun de ces deux enjeux ne peut être négligé », indique Jeff Hudson, PDG de Venafi. « Contrairement à la majorité, nous ne percevons pas ces exigences comme antagonistes. Au contraire, nous estimons qu’elles offrent un potentiel d’innovation majeur. Cette acquisition associe deux leaders qui travaillent déjà conjointement pour accélérer le processus de développement tout en sécurisant les applications contre les attaques, un domaine où il reste beaucoup à faire. Il est nécessaire d’aider urgemment nos clients mutuels à résoudre ce problème, car ils savent que la vitesse est gage de succès, sauf en cas d’accident. »

La transformation digitale a entièrement bouleversé le développement et le déploiement d’applications. Les plateformes cloud natives permettent désormais aux organisations d’exploiter le plein potentiel du cloud. Les décisions et la puissance du développement d’applications se trouvent maintenant entre les mains des développeurs. Ceux-ci sont à l’origine d’une vague de nouvelles machines créées dans les unités opérationnelles, les clouds et les continents en quelques secondes, notamment :

• les clusters Kubernetes

• les instances cloud

• les réseaux maillés de service

• les API de microservices.

Chaque machine nécessite une identité unique pour se connecter, communiquer et exécuter les applications en toute sécurité. Les développeurs exigent des méthodes de codage rapides, simples et flexibles, compatibles avec les certificats TLS, SSH et de signature de code, qui font tous office d’identités machine. Les équipes de sécurité qui travaillent manuellement sont dépassées par le tsunami de nouvelles machines générées par les développeurs, et luttent pour se maintenir à niveau.

Venafi et Jetstack bénéficient d’une position unique pour proposer cette solution. Les solutions innovantes de Venafi protègent les identités machine TLS, SSH et de signature de code des entreprises et des organismes gouvernementaux les plus importants et conscients des questions de sécurité de la planète. Jetstack accompagne et conseille les sociétés recourant à Kubernetes dans leur infrastructure stratégique. En s’appuyant sur son expérience opérationnelle concrète, Jetstack a fondé Cert-manager, une communauté open source comportant des centaines de développeurs contributeurs et proposant des millions de téléchargements.

Jetstack et Venafi ont travaillé conjointement au cours des dernières années pour accélérer considérablement le rythme des innovations de la protection des identités machine nouvelle génération des écosystèmes Kubernetes, multicloud, de réseaux maillés de service et de microservices. Ces deux entreprises ont une vision commune quant aux solutions de protection des identités machine destinées aux développeurs des infrastructures cloud natives modernes.

Cert-manager, le logiciel open source le plus célèbre de Jetstack, illustre un exemple de ce type de solutions novatrices. Cert-manager constitue la manière la plus rapide pour les développeurs de créer, connecter et consommer les certificats avec Kubernetes et les outils cloud natifs. Cette solution est utilisée dans l’infrastructure de production multicloud Kubernetes et OpenShift par de nombreuses grandes banques, distributeurs, compagnies aériennes et sociétés de médias, elle est aussi intégrée aux applications Web et mobiles grand public les plus célèbres au monde.