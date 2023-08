Veeam se positionne parmi les Leaders du Magic QuadrantTM 2023 de Gartner® pour les solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises

août 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software se positionne dans le quadrant des Leaders du rapport Magic Quadrant 2023 de Gartner, Inc. pour les solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises. Veeam est reconnue comme un Leader du Magic Quadrant pour la septième fois consécutive et obtient le meilleur résultat dans la catégorie « capacité d’exécution » pour la quatrième année d’affilée, ce qui explique pourquoi les entreprises choisissent de se tourner vers les solutions Veeam. Veeam se positionne également comme le premier fournisseur au monde de logiciels de réplication et de protection des données, selon le Software Tracker 2H’22 semestriel d’IDC.

Veeam Data Platform s’accompagne de capacités avancées en matière de sécurisation des données, de restauration et de cloud hybride sur l’ensemble des environnements informatiques – Multi-Cloud, hybride, environnement virtuel, physique, SaaS (M365, Salesforce) et Kubernetes. La version 12 de Veeam Backup & Replication, qui forme la base sur laquelle repose Veeam Data Platform, offre les meilleures fonctionnalités dans le domaine de la sauvegarde sécurisée et de la reprise d’activité rapide dans les moments les plus importants, en déjouant les attaques par ransomware et en garantissant une efficacité et une fiabilité maximale aux entreprises de toutes tailles.

Les rapports Magic Quadrant sont le résultat de recherches factuelles rigoureuses au sein de marchés spécifiques. Ils fournissent une vision d’ensemble du positionnement relatif des différents fournisseurs au sein de marchés marqués par une croissance importante et une forte différenciation des prestataires. Les fournisseurs sont répartis au sein de quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players. Le rapport inclut l’analyse de 14 fournisseurs de solutions de sauvegarde et de restauration des données à destination des grandes entreprises.