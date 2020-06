Veeam propose de nouvelles solutions sur AWS Marketplace

juin 2020 par Marc Jacob

Lancée au 4ème trimestre 2019, Veeam Backup for AWS est une solution économique et sécurisée de sauvegarde et de restauration native pour Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), disponible exclusivement via AWS Marketplace, proposée en version gratuite, payante et BYOL (Bring Your Own License). Veeam Backup for AWS peut être déployée en tant que solution AWS autonome de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre pour la sauvegarde d’AWS vers AWS ou bien intégrée à la plateforme Veeam, afin d’assurer en toute transparence la mobilité dans le cloud et la portabilité des données pour la sauvegarde, la restauration et la migration à destination, à partir et à l‘intérieur de tout environnement (cloud, virtuel ou physique).

Veeam Backup for AWS a été rapidement adopté par les utilisateurs désireux de protéger leurs applications sur AWS. Sa nouvelle version apporte un grand nombre de perfectionnements et de nouvelles capacités parmi les plus demandés par les clients et partenaires de Veeam, notamment :

• Reprise d’activité après sinistre sur AWS pour la protection contre les pannes régionales, par la réplication et la restauration des snapshots Amazon EBS (Elastic Block Store) entre les comptes et régions AWS.

• Intégration avec la nouvelle API CBT (Changed Block Tracking) pour la réduction des fenêtres de sauvegarde ainsi que des coûts de traitement et de stockage.

• Cohérence applicative des snapshots et sauvegardes des instances Amazon EC2 en cours d’exécution, sans arrêt ni déconnexion des volumes Amazon EBS attachés.

• API RESTful publique pour la connexion sécurisée d’applications et de workflows externes en vue de l’intégration et de la gestion de Veeam Backup for AWS.

Veeam a vu son statut Advanced Technology Partner au sein du réseau APN (AWS Partner Network) rehaussé par l’obtention récente de la Compétence AWS Storage. La société a en effet affiché des succès majeurs en aidant ses clients à évaluer, mettre en œuvre et utiliser des techniques et technologies efficaces de transfert, d’exploitation et de protection des données vers et sur AWS, notamment en matière d’archivage, de sauvegarde et restauration, de continuité d’activité et reprise d’activité après sinistre, et de stockage primaire.

Veeam reste à l’écoute des retours de ses clients et partenaires et prévoit de perfectionner encore les fonctions natives de sauvegarde et restauration pour AWS de Veeam Backup for AWS et Veeam Backup & Replication™ dans les mois à venir. Grâce à une facilité encore accrue de protection et de portabilité des données dans les environnements sur site et cloud AWS, les clients de la société disposeront d’un choix et d’une souplesse hors pair pour le lieu d’hébergement de leurs données, en conciliant disponibilité et économies.

Disponibilité

La nouvelle version de Veeam Backup for AWS est dès à présent disponible sur AWS Marketplace. Les clients peuvent télécharger ici la version gratuite aux fonctionnalités complètes, limitée à la sauvegarde de 10 instances Amazon EC2. La version payante repose sur un paiement en fonction de la consommation pour la solution autonome de sauvegarde et reprise d’activité après sinistre pour AWS ou bien sur des licences flexibles VUL (Veeam Universal Licence) dans le cas de l’intégration à la plateforme Veeam.