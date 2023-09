Veeam obtient la certification internationale Critères Communs

septembre 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce que Veeam Data Platform a obtenu la certification Critères Communs du NIAP (National Information Assurance Partnership) ainsi que son inscription sur la liste de conformité des produits (PCL) du même organisme, ce qui marque un grand pas pour renforcer la sécurité des données et garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations sensibles et critiques. Les partenaires et les clients de Veeam, de même que les administrations publiques, ont ainsi l’assurance de l’engagement de la société en faveur de la qualité et de l’atténuation des risques, en conformité avec les exigences réglementaires les plus strictes dans le domaine de la cybersécurité. Cela représente également un gage de compétitivité, de confiance et de viabilité sur le long terme. Plus de 450 000 entreprises à travers le monde font confiance à Veeam – numéro un mondial sur le marché des logiciels de réplication et de protection des données[i] – pour assurer leur résilience et leur récupération rapide face aux ransomwares et autres cyberattaques.

Les Critères Communs constituent une norme de référence dans le domaine de la cybersécurité, fruit d’une collaboration et d’un partenariat avec de nombreux pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, l’Australie, Singapour et les États-Unis. Cette coopération internationale réunit l’expertise de ces différents pays afin de créer un cadre unifié d’évaluation des caractéristiques de sécurité des produits informatiques et de lutter contre un adversaire commun : les cybermenaces.

La délivrance de la certification Critères Communs passe par des tests exhaustifs d’évaluation et de validation. Chaque aspect du produit – des lignes de code aux mécanismes de sécurité et aux fonctionnalités opérationnelles – fait l’objet d’un examen méticuleux au regard de critères exigeants. Les exigences de ce processus de certification reflètent les efforts sans relâche indispensables pour renforcer la résilience face à des attaques de ransomwares et autres menaces qui s’intensifient continuellement.

Veeam Data Platform offre des capacités de sécurité des données, de restauration et de protection du cloud hybride dans l’ensemble de l’environnement informatique, couvrant le multi-cloud, les environnements virtuels, physiques, SaaS (M365, Salesforce) et Kubernetes. Le socle de Veeam Data Platform, Veeam Backup & Replication™ v12, assure une sauvegarde sécurisée et une restauration rapide et fiable après toute cyberattaque, notamment de ransomware, afin de maintenir la résilience et la continuité d’activité des entreprises. Cette plateforme permet de protéger et restaurer promptement tout environnement, quelle que soit sa complexité, lorsque cela est déterminant, de façon à mettre en échec les ransomwares avec un maximum d’efficacité et de fiabilité. Veeam Data Platform Advanced Edition™ associe les vastes fonctions de sauvegarde et de restauration de Veeam Backup & Replication aux puissants outils de surveillance, d’analyse et de conformité de Veeam ONE pour fournir des capacités intelligentes d’observation permettant d’identifier et de résoudre tout problème de sauvegarde ou de restauration avant qu’il se produise.