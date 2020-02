Veeam nomme Gil Vega au poste de RSSI

février 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la nomination de Gil Vega au poste de Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI). Il sera en charge d’établir et de maintenir la vision et la stratégie de Veeam afin d’assurer la protection adéquate de ses ressources et solutions en matière d’information. Il jouera un rôle déterminant dans le pilotage des stratégies destinées à aider les clients à protéger leurs données critiques dans des environnements multiples, tout en veillant à la conformité avec les réglementations. Gil Vega intègre l’équipe dirigeante de Veeam, sous l’autorité du CEO Bill Largent.

Fort de plus de 22 années d’expérience, Gil Vega est un expert reconnu de la sécurité. Avant de rejoindre Veeam, il était Directeur général et RSSI en charge de la cybersécurité, des risques technologiques et de la conformité au niveau mondial chez CME Group Inc. à Chicago. CME Group, le premier opérateur boursier mondial, exploite le marché le plus diversifié de produits dérivés, gérant 3 milliards de contrats pour un montant total annuel d’environ un million de milliards de dollars. Avant d’entreprendre une carrière dans les services financiers, Gil Vega a été membre du Senior Executive Service (SES) de l’administration fédérale américaine. Directeur associé de l’information et RSSI au ministère américain de l’Energie (DoE) et à l’administration de l’immigration et des douanes (ICE) à Washington, il a par ailleurs occupé divers postes de direction dans la cybersécurité au ministère américain de la Défense (DoD) et dans la communauté du renseignement.

Gil Vega est diplômé en systèmes de l’information et assurance de l’information du Federal Executive Institute de Charlottesville (Virginie). Il a servi dans l’armée de terre américaine, participant aux combats lors des opérations Juste Cause, Bouclier du Désert et Tempête du Désert.