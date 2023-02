Veeam lance la nouvelle Veeam Data Platform

février 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce le lancement de Veeam Data Platform, sa plateforme unifiée offrant des capacités sans précédent de sécurité des données, de restauration et de protection du cloud hybride. Veeam Data Platform, qui intègre Veeam Backup & Replication™ (VBR) v12, assure une sauvegarde sécurisée et une restauration rapide et fiable afin de maintenir la continuité d’activité des entreprises. La plateforme réunit les dernières fonctionnalités en date proposées par Veeam dans une seule et même solution robuste, déclinée en trois éditions d’entreprise pour la protection des applications cloud, virtuelles, physiques, SaaS et Kubernetes dans les environnements informatiques complexes et en expansion. L’objectif est de faire face à la multiplication des défis auxquels est confrontée chaque entreprise, qu’il s’agisse de pannes, d’erreurs humaines ou d’attaques de ransomwares.

Veeam Data Platform répond aux trois conditions indispensables de la continuité d’activité : sécurité des données, restauration des données et liberté de sauvegarder et d’utiliser les données de n’importe où, sans être tributaire d’une plateforme ou d’un cloud. Les trois éditions destinées aux entreprises sont Foundation, Advanced et Premium. Alors que toutes trois incluent les solutions primées VBR et Instant Recovery de Veeam, les éditions Advanced et Premium y ajoutent également des fonctions avancées de résilience, notamment en matière de supervision, d’analyse et de restauration.

• L’édition Foundation offre la protection des données la plus complète du marché avec VBR v12, qui apporte plus de 500 nouvelles fonctionnalités et améliorations.

• L’édition Advanced associe VBR à Veeam ONE (ONE) pour fournir des capacités approfondies et intelligentes de surveillance et d’observation permettant d’identifier et de résoudre tout problème de sauvegarde ou de restauration avant qu’il ne survienne.

• L’édition Premium regroupe le nec plus ultra des solutions de protection moderne et de restauration des données en entreprise, à savoir VBR, ONE et Veeam Recovery Orchestrator (VRO). Par rapport aux deux autres éditions, l’édition Premium ajoute l’automatisation complète des processus complexes de restauration des données avec des RPO (objectifs de point de restauration) quasi nuls. Cette édition automatise les tests et assure la résilience complète des données, avec une restauration en un clic. Les utilisateurs de l’édition Premium peuvent en outre bénéficier de Veeam Ransomware Warranty, la nouvelle garantie Veeam contre les ransomwares, qui couvre le coût de restauration des données jusqu’à hauteur de 5 millions de dollars en cas d’attaque de ransomware ou d’autre cyberattaque.

Toutes les éditions de Veeam Data Platform s’appuient sur les plus récentes technologies de sauvegarde et restauration de VBR v12, leader du marché. Grâce aux nouvelles fonctionnalités qui améliorent leurs capacités de restauration, les entreprises sont davantage en confiance face à l’éventualité d’un sinistre ou d’une cyberattaque dans le cloud hybride, en particulier :

• Nouvelle sauvegarde directe sur du stockage objet : exploitation totale des capacités illimitées du stockage objet sur site et dans le cloud, sans compromis sur les performances. Envoi des sauvegardes directement vers le vaste écosystème de partenaires de stockage objet de Veeam sur site, offrant les performances nécessaires pour répondre aux objectifs ou effectuer la sauvegarde directe des sites périphériques sur du stockage objet dans le cloud.

• Immuabilité de confiance pour chaque workload : assurance de toujours restaurer les sauvegardes après une cyberattaque, avec des options complètes d’immuabilité de niveau supérieur offertes par des fournisseurs de confiance, comprenant le stockage sur site en mode objet, bloc ou fichier, des répertoires à la protection renforcée et la déduplication des appliances de stockage, du stockage objet dans le cloud et des bandes.

• Cyber-résilience : réponse la plus rapide aux attaques de ransomwares grâce à l’identification des menaces, à des alertes et à la restauration exclusive de données propres, avec notamment une automatisation et une orchestration éprouvée pour tous les workloads. Modèle Zero Trust avec authentification multifacteur (MFA), des comptes de service sans mot de passe (gMSA) pour Windows ou encore des identifiants à usage unique sous Linux. Renforcement des défenses contre les cyberattaques avec la prise en charge des environnements Kerberos et IPv6.

• Optimisation pour le cloud hybride : efficacité et sécurité encore renforcées dans le cloud hybride avec sauvegardes immuables pour les workloads cloud-natifs AWS et Microsoft Azure, de nouveaux agents intégrés au cloud pour la migration « lift and shift » des workloads ou encore la supervision et le reporting unifié du cloud.

• Excellence de l’écosystème : l’API Veeam Universal Storage 2.0 et la nouvelle API Smart Object Storage offrent encore plus de flexibilité pour soutenir l’évolution des entreprises et leur résilience hors site. Les premiers partenaires de l’écosystème à intégrer ces nouvelles API sont notamment Pure Storage, Scality et Object First.

La solution complète de supervision et d’analyse de Veeam fournit des informations pertinentes issues de la NOUVELLE Veeam Data Platform éditions Advanced et Premium pour aider à identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne se concrétisent, afin d’assurer un niveau maximal de protection des données critiques. La nouvelle version étend ses capacités et prend en charge un plus grand nombre de solutions de sauvegarde Veeam (notamment Veeam Backup for Microsoft 365). En outre, parmi les nouvelles capacités de surveillance et d’observation figurent des rapports d’immuabilité et des statuts de protection des données pour les environnements multicloud. Ces avancées apportent une valeur sans précédent dans la stratégie de protection des données des entreprises.

La nouvelle édition Premium de Veeam Data Platform intègre également l’orchestration de la restauration, l’un des outils les plus puissants pour réduire les délais de restauration et instaurer la confiance dans la résilience de l’entreprise. En automatisant la planification, le test et l’orchestration des étapes nécessaires à la reprise après un sinistre, les entreprises peuvent simplifier leurs opérations et garantir la conformité de leurs sauvegardes. Veeam Data Platform offre désormais la restauration automatisée et orchestrée vers Microsoft Azure, la restauration instantanée des sauvegardes Veeam Agent sous forme de machines virtuelles (VM), ainsi que la restauration automatisée de données propres, à l’abri des ransomwares.

Il est possible d’ajouter des extensions à toute édition de Veeam Data Platform. Celles-ci peuvent aussi être exploitées de manière autonome, notamment la sauvegarde pour Kubernetes avec Kasten K10 by Veeam, Veeam Backup for Microsoft 365 et Veeam Backup for Salesforce.

Nouvelle garantie contre les ransomwares

Veeam adopte une approche à plusieurs niveaux dans ce domaine, qui contribue à rendre les entreprises confiantes et préparées aux pires scénarios. Dans le cadre de la nouvelle Veeam Ransomware Warranty, qui vient en complément de Veeam Data Platform, Veeam s’engage auprès de ses clients, en cas d’attaque de ransomware, à couvrir le coût de la restauration des données jusqu’à hauteur de 5 millions de dollars. Pour les utilisateurs éligibles[ii], la garantie Veeam contre les ransomwares comprend un accord de niveau de service (SLA) de 30 minutes pour le support, un gestionnaire de compte dédié au support, des bilans de santé trimestriels pour garantir les meilleures pratiques et, en option, des services de conception et d’installation via un prestataire de services accrédité Veeam (VASP). En outre, Veeam déploiera son équipe de sécurité spécialisée Veeam Ransomware SWAT – composée d’experts formés à la reprise après une attaque – pour vous aider à défendre votre entreprise en cas d’attaque.