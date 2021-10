Veeam étend son support pour l’adoption du cloud avec de nouvelles annonces

octobre 2021 par Marc Jacob

Veeam continue d’innover et d’étendre ses capacités pour enrichir son écosystème d’intégrations avec Veeam Backup & Replication v11a, pour augmenter la valeur de sa plateforme pour les entreprises qui migrent dans le cloud, notamment avec une protection native élargie pour AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, l’intégration des répertoires de sauvegarde Veeam pour Kubernetes et la gestion centralisée de la protection pour IBM AIX et Oracle Solaris.

Principales annonces de Veeam

Les nouvelles fonctionnalités et capacités de Veeam Backup & Replication v11a (et de chaque offre cloud spécifique autonome) permettent aux entreprises d’accélérer leur adoption du cloud en assurant la sécurisation, la protection et la gestion fiables de leurs données à partir d’une console unifiée.

• Extension de la sauvegarde et la restauration natives aux systèmes Amazon EFS et aux bases de données Microsoft Azure SQL. L’automatisation basée sur des règles facilite la gestion et élimine les scripts, tandis que la rapidité et la flexibilité des restaurations aident les entreprises à rester opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Archivage à faible coût pour atteindre des objectifs de conservation à long terme des sauvegardes cloud natives dans le respect des budgets.

• Protection des données de sauvegarde chiffrées contre les ransomwares et autres cybermenaces.

• Centralisation des opérations de sauvegarde et restauration AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform sur une même console simple d’utilisation.

Dans le cadre de Veeam Backup & Replication v11a, Kasten by Veeam K10 s’intègre avec les répertoires de sauvegarde Veeam, permettant aux utilisateurs de K10 et Veeam d’exploiter leurs investissements dans leur infrastructure de sauvegarde. Kasten K10 v4.5 pourra diriger les sauvegardes de clusters Kubernetes s’appuyant sur des volumes persistants VMware vers un répertoire Veeam Backup & Replication où il sera possible de gérer le cycle de vie et faire appel à des fonctionnalités et capacités supplémentaires de Veeam.

Veeam Backup & Replication v11a offre une sauvegarde intégrée fiable pour Red Hat Virtualization (RHV), ce qui permet aux entreprises de sauvegarder efficacement leurs machines virtuelles (VM) RHV avec suivi natif des changements de bloc, en prévision de tout sinistre éventuel. Grâce à la restauration rapide des VM RHV, les clients Veeam peuvent atteindre leurs objectifs en toute confiance au moyen d’une solution flexible intégrée en natif avec RHV.

La nouvelle fonction Veeam Backup for Nutanix AHV v3 étend la restauration instantanée à des hyperviseurs supplémentaires, permettant aux entreprises de restaurer instantanément les sauvegardes au niveau image, créées par tout produit Veeam, vers une VM Nutanix AHV pour la reprise immédiate après sinistre de tout workload cloud, virtuel ou physique.