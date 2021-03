Veeam apporte de nouvelles améliorations à Réseau ProPartner

mars 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software améliore son programme ProPartner à destination des revendeurs à valeur ajoutée (VARs) de la zone EMEA en investissant plusieurs millions de dollars pour récompenser les partenaires qui démontrent des compétences clés et permettront à Veeam de renforcer son réseau de VARs, de fournisseurs de services cloud (VCSPs) et de partenaires intégrateurs. Ces améliorations, dans la directe lignée de la stratégie 2021 de Veeam pour son réseau de distribution, permettront aux partenaires de tirer parti de l’adoption croissante sur le marché d’un modèle de licences en mode souscription.

Face aux nouveaux enjeux liés à la migration vers des architectures cloud et à la transition vers un mode OpEx agile et en mode souscription, les entreprises ont besoin de conseils en matière de stratégie, un meilleur niveau de service et un accompagnement continu en termes de conseil. Pour aider ses partenaires à y répondre et à dynamiser leur activité tout en augmentant leurs revenus, Veeam mise sur le développement des compétences, la simplicité et la cohérence. Suite aux nouvelles compétences que Veeam avait mis en place au second semestre 2020, 43 % des partenaires du programme ont déjà converti leurs points acquis en remises, afin d’augmenter leur profitabilité.

Les principales améliorations apportées au programme ProPartner de Veeam pour les VARs incluent :

• Le renforcement du réseau partenaire : Veeam étend le panel d’avantages dont peuvent bénéficier les VARs, les VCSPs et les partenaires intégrateurs qui participent à son programme ProPartner, avec des mesures supplémentaires pour aider les partenaires Gold et Platinum à améliorer leur profitabilité lorsqu’ils vendent des produits Veeam, ainsi que des incentives plus importantes lors de projets déclarés (DR) pour récompenser la performance et la loyauté.

• L’optimisation pour les licences sous forme de souscriptions : face à l’engouement des services informatiques sous forme de licences en mode souscription et de tarification OpEx, Veeam permet à ses partenaires d’améliorer leurs marges lorsqu’ils vendent des services en mode souscription.

• Le partenariat entre VARs et VCSPs : Veeam fournit un support supplémentaire aux VARs qui cherchent à adopter un modèle de revente hybride en s’associant à des VCSPs, avec des services cloud VCSP supplémentaires dans leur portefeuille pour répondre aux demandes de leurs clients en matière de services cloud et de générer des revenus supplémentaires.

• Tiering pour les partenaires Enterprise : pour récompenser leur contribution à la signature de nouveaux contrats grâce à un programme d’influenceurs.

Le programme a été remanié en gardant à l’esprit les besoins des clients finaux et donnera aux partenaires les moyens de répondre à la multiplication des demandes des clients en lien avec la transformation numérique, la protection des données et la cybersécurité. De plus, Veeam offrira des avantages supplémentaires à ses partenaires, ainsi que des récompenses pour les VARs et les partenaires distributeurs les plus performants.