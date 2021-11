Veeam annonce un taux de croissance de 28 % au troisième trimestre 2021

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Veeam® Software enregistre un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres. Pour ce troisième trimestre 2021, l’entreprise affiche une hausse de 28 % de son chiffre d’affaires annuel récurrent par rapport à l’année précédente. Selon l’étude IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection, Veeam est la société qui affiche le plus fort taux de croissance d’une année sur l’autre pour le premier semestre 2021, soit 25,3 %. Cette forte dynamique est le résultat d’une 20aine de lancements de nouveaux produits et de mises à jour majeures cette année.

Parmi les faits marquants du 3ème trimestre 2021

Depuis son lancement au 1er trimestre, Veeam Backup & ReplicationTM v11 totalise plus de 300 000 utilisateurs. Si la solution était déjà la plus avancée pour la protection des données dans les workloads cloud, virtuels, physiques, Software-as-a-Service (SaaS) et Kubernetes, elle propose désormais, à partir d’une seule console, la sécurisation, la protection et la gestion des données de manière fiable, permettant ainsi aux entreprises d’intensifier leur adoption du cloud.

Au 3ème trimestre 2021, la solution Veeam cloud native pour la protection des données a enregistré une croissance annuelle supérieure à 350 %. Veeam Backup & Replication v11a inclut désormais les nouvelles versions Veeam Backup for AWS v4, Veeam Backup for Microsoft Azure v3 et Veeam Backup for Google Cloud Platform v2.

Veeam annonce une hausse de 73 % par rapport à l’année précédente au troisième trimestre 202 pour la solution Veeam Backup for Microsoft Office 365. En tant que numéro 1 de la sauvegarde et de la restauration pour Office 365, les utilisateurs sont ainsi en mesure de sauvegarder en toute sécurité et vers tout environnement (sur site, dans un cloud hyperscale ou chez un prestataire de services).

Veeam a progressé de 268% annuellement en matière de commandes portant sur des transactions d’au moins 1 million de dollars, preuve que les grandes entreprises adoptent sa plateforme.

Les offres de produits Veeam sur abonnement enregistrent une croissance de 64 % par rapport à l’année précédente. Sans oublier que ¾ des nouvelles transactions nettes au 3ème trimestre ont été réalisées avec Veeam Universal License (VUL), la première licence portable du secteur qui offre une formule d’abonnement simple et flexible « par workload » pour la protection de l’ensemble des workloads dans les environnements sur site et cloud hybride ou multicloud..

Le périmètre des intégrations dans le domaine du stockage et les options indépendantes du matériel s’est étendu, comptant désormais 86 intégrations avec les gammes de produits de stockage primaire.

Parmi ses clients, Veeam compte désormais 81 % des membres du classement Fortune 500 et 69 % de ceux du Global 2000.