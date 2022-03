Veeam annonce la version 6 de sa solution Veeam Backup for Microsoft 365

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Veeam® Software annonce la disponibilité générale de la nouvelle version de son produit SaaS Veeam Backup for Microsoft 365 v6. L’avantage de cette solution est de permettre une sauvegarde des données en toute sécurité vers toute destination, aussi bien sur site, dans un cloud hyperscale ou chez un fournisseur de services.

Les améliorations de la v6 s’inscrivent dans le contexte d’une augmentation du rythme de production des données Microsoft 365, qui compte plus de 300 millions de licences à l’heure actuelle, et donc des volumes de données conservées par les utilisateurs. Cela impose aux entreprises de s’appuyer sur un stockage objet à moindre coût. Veeam étend l’intégration avec le stockage objet dans le cloud et propose désormais la sauvegarde vers Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive et Azure Archive pour le stockage secondaire à faible coût et à long terme, avec différentes options selon les périodes de rétention.

La version 6 de Veeam Backup for Microsoft 365 intègre aussi un portail de restauration en libre-service pour les environnements Microsoft 365, permettant aux administrateurs informatiques de déléguer sans danger la restauration des e-mails et autres fichiers à partir d’un seul emplacement centralisé.

Depuis le lancement de la première version de Veeam Backup for Microsoft 365 en novembre 2016, Veeam a poursuivi l’innovation, confirmant la prééminence de Veeam sur le marché de la sauvegarde pour Microsoft 365.

Les améliorations de Veeam Backup for Microsoft 365 v6 sont :

Automatisation et évolutivité pour les grandes entreprises et les fournisseurs de services ;

Gains de temps dans la gestion des restaurations, sans la nécessité de mettre en place et de gérer un portail en propre ;

Renforcement de la sécurité par un accès à authentification multifacteur (MFA) pour la restauration des données ;

Confiance dans la restauration grâce à une copie secondaire des données sur une plateforme de stockage objet à moindre coût.