Veeam annonce la sortie de la nouvelle solution Veeam Service Provider Console v4

avril 2020 par Marc Jacob

Anciennement nommée “Veeam Availability Console”, la solution Veeam Service Provider Console v4 comprend désormais des fonctionnalités de monitoring et de gestion à distance directement intégrées à ConnectWise Automate. Cette intégration réunit les données clients au sein d’une interface utilisateur unique, proactive et centralisée, permettant de rationaliser les ressources et d’obtenir des temps de réponse plus rapides. Les fournisseurs de services peuvent ainsi se consacrer davantage à la croissance de l’activité et perdre moins de temps dans l’exécution des tâches administratives.

Veeam Service Provider Console v4 facilite le développement de services basés sur Veeam, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités permettant de faire évoluer les offres partenaires, de collaborer avec les partenaires de distribution et de gérer la consommation de manière centralisée. Les nouvelles fonctionnalités incluent notamment :

● Un moteur de reporting d’utilisation enrichi, permettant de générer automatiquement un rapport unique pour tous les workloads sans perdre du temps à agréger manuellement les points et le décompte des workloads.

● Une compatibilité complète avec Veeam Backup & Replication™ v10, pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de NAS Backup et Veeam Agent for Microsoft Windows v4.

● Une interface API enrichie, pour faciliter l’interconnexion des services Veeam avec une plateforme plus globale d’automatisation déjà utilisée par les fournisseurs de service et de leurs clients, et notamment le rôle de ‘Reseller’ qui est pris en compte via les API Restfull.

Enfin, pour marquer ce 10ème anniversaire, Veeam annonce l’offre de nouvelles remises sur le programme VCSP et des mises à jour pour 2020, avec notamment :

● Des réductions pour les clients Enterprise Plus, qui leur permettront de commercialiser les meilleures fonctionnalités de Veeam et de développer des offres BaaS et DRaaS compétitives, sans rogner sur leurs marges grâce à une réduction de 15% sur le tarif de l’édition Veeam Backup & Replication Enterprise Plus.

● Des engagements de consommation mensuelle optimisés (Volume Rental Agreement) : L’introduction de nouveaux niveaux de paliers VRA permet de renforcer les marges en récompensant les nouveaux partenaires prêts à s’engager auprès des technologies Veeam ainsi que les partenaires de longue date ayant déjà un volume de consommation important.

● Licence universelle Veeam (VUL) pour les abonnements, qui permet aux entreprises de tirer parti de toutes les fonctionnalités de Veeam grâce à un programme simple de paiement qui suit le rythme de leur croissance, permettant de créer ou d’élargir facilement toute offre BaaS et DRaaS basée sur Veeam, sans mobiliser de dépenses d’investissement (CAPEX) élevées pour démarrer.

● VCSP Pulse : Les partenaires EMEA et APJ pourront désormais rejoindre plus de 6.000 partenaires en Amérique du Nord qui peuvent se connecter à Veeam et à leur agrégateur via une seule et même plateforme collaborative dédiée. Celle-ci offre simplicité et fluidité de la gestion au quotidien des licences Veeam, pour faciliter l’adoption massive de tout le portefolio Veeam, BaaS et DRaaS compris.

Lancé en mars 2010, le programme VCSP permet aux fournisseurs de service de tirer parti des solutions Veeam pour proposer des offres de services complémentaires à leurs clients finaux, comme la sauvegarde et la reprise sur incident en mode BaaS ou DRaaS. Avec plus de 25.000 partenaires, le programme VCSP a enregistré une hausse de 33% de ses revenus annuels récurrents (ARR) par rapport à l’année précédente pour le 4ème trimestre 2019. Dix ans après son lancement, Veeam continue à innover et à apporter de la valeur à son programme VCSP.

Veeam Service Provider Console v4 est disponible dès maintenant et est proposé gratuitement aux partenaires VCSP.