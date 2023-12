Veeam annonce la nomination de Tim Pfaelzer au poste de directeur général et senior vice-president pour la région EMEA

décembre 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la promotion de Tim Pfaelzer au poste de directeur général et senior vice-president pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Il sera à ce titre responsable des activités commerciales de Veeam dans l’ensemble des segments et marchés pour cette zone géographique.

Arrivé chez Veeam en juillet 2021, Tim Pfaelzer occupait dernièrement le poste de vice-président Enterprise de la région EMEA. Tim travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur informatique, assumant notamment des fonctions de direction chez Dell et divers postes chez Adobe, Autodesk et Salesforce. Basé en Allemagne, il apportera à l’équipe de Veeam, ainsi qu’à ses clients et partenaires de la région, sa riche expérience en matière de développement commercial, de marketing, de direction des ventes et de management au sens large.

Avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires en variation annuelle et 20,5 % de parts de marché dans la région, Veeam s’est une nouvelle fois imposé au premier semestre 2023 comme le premier éditeur de logiciels de protection et restauration des données (DR&P) de la zone EMEA selon la dernière édition du Software Tracker semestriel d’IDC. En outre, Veeam a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé des cinq premiers éditeurs de logiciels DR&P de la région (7,5 %), surpassant la moyenne de la zone EMEA (6,1 %).