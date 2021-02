Veeam annonce la V11 de sa solution Veeam Backup & Replication

février 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité générale de Veeam Backup & Replication™ v11. Avec plus de 200 nouvelles fonctionnalités, Veeam offre la solution unifiée la plus avancée pour la protection des données dans les environnements cloud, virtuels et physiques, qui assure une gestion complète et puissante des données pour protéger chaque phase du cycle de vie des données, et ce même au sein d’environnements multicloud complexes pour AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Les fonctionnalités additionnelles de la V11 sont :

• Reprise d’activité après sinistre avec Veeam CDP : élimine les temps d’arrêt et réduit au minimum les pertes de données pour les workloads VMware Tier-1, en intégrant la protection continue des données et en effectuant des restaurations immédiates à un état le plus récent ou à un autre point souhaité dans le temps, et ce avec les meilleurs délais de reprise d’activité (RPO).

• Protection fiable contre les ransomwares : sécurise les sauvegardes grâce à des répertoires Linux immuables et renforcés, conformes aux réglementations SEC 17a-4(f), FINRA 4511(c) and CFTC 1.31(c)-(d), empêchant le cryptage par ransomware, les suppressions accidentelles ou malveillantes ; basés sur des serveurs à usage général, sans verrouillage matériel.

• AWS S3 Glacier et Azure Blob Archive : réduisent les coûts de l’archivage et de la conservation à long terme des données jusqu’à 20 fois et remplacent la gestion manuelle des bandes grâce à la nouvelle prise en charge native d’Amazon S3 Glacier (y compris Glacier Deep Archive) et de Microsoft Archive Storage grâce à la gestion complète du cycle de vie des sauvegardes avec Veeam Scale-out Backup Repository™ Archive Tier.

• Google Cloud Storage : nouvelle prise en charge de Google Cloud Storage pour Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier, offrant un choix accru pour la cible du stockage dans le cloud.

• Usages Instant Recovery étendus : objectifs de temps de restauration (RTO) les plus faibles avec une puissante restauration instantanée pour Microsoft SQL, les bases de données Oracle et les partages de fichiers NAS, par le pionnier d’Instant VM Recovery®.

• NOUVEL Agent Veeam pour Mac : assure la sauvegarde des données des utilisateurs pour toute machine macOS, venant ainsi s’ajouter aux Agents Veeam déjà existants pour Microsoft Windows, Linux, IBM AIX et Oracle Solaris.

• Veeam-powered BaaS et DRaaS : exploitent les services, solutions et compétences nécessaires afin de valoriser au maximum la V11 en s’associant avec les fournisseurs de services autour des solutions Veeam pour une sauvegarde entièrement gérée.

Pour l’intégration transparente des services BaaS et DRaaS dans la V11, la nouvelle Veeam Service Provider Console v5 offre aux fournisseurs de services une plateforme web pour centraliser la gestion, la surveillance et l’accès en libre-service des opérations de protection des données. Elle assure désormais une gestion étendue des sauvegardes pour Linux et Mac, la supervision et le reporting des sauvegardes AWS et Azure cloud ainsi qu’une sécurité renforcée avec authentification multifacteur (MFA) et de puissants services de protection contre les menaces internes.

La nouvelle V11 de Veeam Availability Suite™ combine les fonctionnalités étendues de sauvegarde et de restauration de Veeam Backup & Replication v11 avec les capacités de supervision, de reporting et d’analyse de Veeam ONE™ v11, offrant aux entreprises une protection et une visibilité complètes des données permettant aux clients d’obtenir une disponibilité et une gouvernance des données inégalées dans les environnements multicloud. La nouvelle V11 de Veeam Backup & Replication v11 sera disponible en téléchargement à partir d’aujourd’hui et toutes ses fonctionnalités sont incluses dans Veeam Universal Licence (VUL), la licence portable et flexible pour l’ensemble des workloads sur site et dans le cloud.