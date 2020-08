Veeam annonce des évolutions au sein du Réseau ProPartner à destination des revendeurs

août 2020 par Marc Jacob

Afin de soutenir ses partenaires tout au long de cette transition vers la transformation digitale, Veeam a voulu apporter des améliorations à son Réseau ProPartner pour VVARs. L’objectif est de s’assurer que les membres Platinum, Gold, Silver et Registered bénéficient d’un support adapté et se voient récompensés, en proposant un programme véritablement tourné vers ses partenaires. Avec un système de points, Veeam récompense ceux qui répondent aux exigences des nouvelles compétences proposées par le programme. Si les bénéfices de ce programme évolueront ; dans un premier temps, l’offre actuelle permet de transformer les points obtenus en remises, de bénéficier d’une formation gratuite en qualité de Veeam Certified Engineering (VMCETM), ou encore de participer au VeeamON 2021.

Les améliorations clé apportées par Veeam au Réseau ProPartner à destination des VVARs incluent plusieurs nouvelles compétences :

• Formation : Les partenaires détenteurs de certifications plus avancées sont à même de déployer des services plus complexes pour le client, d’offrir davantage de services à valeur ajoutée, de s’adapter aux besoins changeants des entreprises et de détecter de nouvelles opportunités commerciales leur permettant de développer leur activité. Les partenaires recompensés seront ceux qui ont augmenté et renforcé leur expertise technique et commerciale et qui ont obtenu des certifications supplémentaires : Veeam Certified Engineer (VMCE), Veeam Sales Professional (VMSP), Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) and Veeam Certified Architect (VMCA). À titre d’exemple, les partenaires Registered et Silver, membres du programme ProPartner et disposant d’au moins ’une personne certifiée et formée en qualité de Veeam Certified Engineer, génère en moyenne un montant supérieur de 27 % sur les nouvelles affaires par rapport à ceux qui n’ont pas de personnel formé. S’agissant des membres ProPartner Gold et Platininum, ceux qui ont bénéficié d’une formation dépassant les niveaux de conformité requis par leurs programmes obtiennent en moyenne un montant supérieur de 41 % sur les nouvelles affaires par rapport à ceux qui se contentent du niveau de conformité.

• Ventes récurrentes : Les clients exigent de plus en plus de portabilité, de flexibilité et de disponibilité concernant leurs solutions en matière de Cloud Data Management et Veeam s’efforce de récompenser les partenaires qui incitent les entreprises à s’orienter vers des services informatiques basés sur de la souscription.

• Vélocité : Veeam s’engage à aider ses partenaires à faire croître leurs activités plus rapidement en simplifiant les processus d’acquisition, en leur permettant d’accéder à des segments de marché encore inexplorés et en leur offrant des opportunités de ventes additionnelles et croisées. Cela leur permet d’approfondir les liens qu’ils entretiennent avec leurs clients en s’appuyant sur une relation de confiance renforcée.