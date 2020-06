Veeam annonce Veeam Availability Orchestrator v3

juin 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la version v3 de Veeam Availability Orchestrator (VAO) et le nouveau DR Pack, qui offre aux entreprises jusqu’à 80 % d’économies tout en leur faisant immédiatement bénéficier d’une solution dédiée pour la planification et la conformité de la reprise d’activité après sinistre (DR) pour tous les workloads. Il en résulte une simplification et une amélioration considérables en matière de reprise d’activité après sinistre et de continuité d’activité car il n’est plus nécessaire de faire en amont le choix difficile des workloads à ne pas protéger. Veeam a par ailleurs donné un aperçu exclusif de ses projets pour les futures versions de ses produits. Fidèle à sa réputation d’innover en toute simplicité et répondant également à la transition massive en cours vers le télétravail, l’entreprise continue d’inscrire les besoins de ses clients et partenaires en matière de données et de continuité d’activité au cœur du développement de ses produits.

Cette nouvelle version apporte des fonctions complètes d’orchestration de la restauration pour les snapshots NetApp ONTAP. Elle permet ainsi aux utilisateurs d’assurer de manière fiable la continuité de leurs services informatiques, quelle qu’en soit l’échelle, grâce à une orchestration extensible de la restauration des sauvegardes et copies réalisées par Veeam, ainsi qu’une réplication basée sur la baie (ABR, Array-Based Replication). VAO v3 offre une gamme exclusive de capacités, aidant les entreprises à obtenir les niveaux nécessaires de planification et de conformité par le test automatique, la documentation dynamique et l’exécution d’un plan de reprise d’activité après sinistre d’un simple clic, qu’il s’agisse d’une application isolée ou d’un site entier.

VAO v3 se dote de capacités supplémentaires afin d’assurer l’orchestration de la restauration à partir d’une réplication ABR pour l’ensemble des clients NetApp ONTAP. Cette nouvelle fonctionnalité, Storage Orchestration Plans, permettra aux clients d’orchestrer le basculement sur le stockage NetApp ONTAP vers un site de restauration secondaire, que ce soit un site DR ou un nouveau datacenter dans le cas d’une migration entre datacenters.

VAO offre aux utilisateurs de Veeam et NetApp ONTAP les avantages suivants :

• Disponibilité maximale des services. Avec des objectifs de temps et de point de restauration (RTO/RPO) proches de zéro pour toutes les applications et données, avec orchestration complète de la restauration pour les snapshots NetApp ONTAP, ainsi que les sauvegardes et copies réalisées par Veeam.

• Gains considérables d’efficacité opérationnelle. Les coûteux processus manuels sont éliminés grâce à une orchestration entièrement automatisée en un clic pour la reprise d’activité après sinistre et les migrations.

• Planification en totale confiance. La récupérabilité et la conformité des plans DR sont constamment validés grâce à des tests et à une documentation non disruptifs, entièrement automatisés.

En outre, VAO v3 rend la nécessaire planification de la reprise d’activité après sinistre accessible pour tous les workloads avec un nouveau DR Pack convenant idéalement aux utilisateurs existants de Veeam Backup & Replication™ ou Veeam Availability Suite™, et qui fournit, de façon immédiate, une solution de planification et de conformité spécialement conçue pour la reprise d’activité après sinistre. Sa disponibilité générale est prévue d’ici 30 jours.

En dehors de VAO v3, Veeam a également donné un aperçu, à l’occasion du VeeamON, de ses futurs projets de développement de produits, en particulier :

Veeam Backup pour Microsoft Office 365 v5

Avec l’explosion du télétravail, Microsoft Teams a vu le nombre de ses utilisateurs[i] actifs quotidiens dépasser les 75 millions alors que les salariés s’efforçaient de communiquer, collaborer et rester productifs. La nouvelle version Veeam Backup pour Microsoft Office 365 v5 permet à ces utilisateurs de restaurer et retrouver rapidement des documents et fichiers à l’intérieur de Microsoft Teams avec une facilité sans précédent. En tant que produit Veeam connaissant la plus forte croissance, téléchargé par plus de 120 000 entreprises, soit plus de 12 millions de boîtes e-mail d’utilisateurs, la dernière version en date de Veeam Backup pour Microsoft Office 365 va s’appuyer sur la croissance et la dynamique du produit afin d’assurer la sauvegarde et la restauration natives pour Microsoft Teams, offrant la solution la plus rapide et la plus simple d’utilisation du marché pour la restauration des données Teams.

Disposant d’API natives pour Microsoft Teams, Veeam entend proposer une approche innovante de la sauvegarde et la restauration natives pour Teams, prenant totalement en charge les capacités suivantes :

• Sauvegarde fiable de Teams : protection des données Teams mais aussi des canaux, paramètres et onglets.

• Restaurations à la pointe du marché : rapidité et facilité de restauration, spécialement pensées pour Teams.

• eDiscovery sans équivalent : possibilité de recherches granulaires dans les composants Teams.

La disponibilité générale de Veeam Backup pour Microsoft Office 365 v5 est prévue pour le 3ème trimestre 2020.

Veeam Availability Suite

44 % des entreprises mondiales sont freinées dans leur transformation numérique par des technologies anciennes manquant de fiabilité, selon l’étude Veeam 2020 Data Protection Trends Report. En réponse à cette situation, Veeam a donné un aperçu très attendu de plusieurs nouveautés prévues pour les futures mises à jour de son produit phare Veeam Availability Suite, largement reconnu comme la solution de nouvelle génération en matière de protection des données, avec ses capacités qui améliorent la disponibilité et la portabilité des données, ainsi que prise en charge de nouveaux environnements de données.

Tandis que Veeam continue de guider les entreprises tout au long de leur parcours de transformation numérique, diverses nouvelles fonctionnalités de la prochaine version de Veeam Availability Suite ont été présentées en démonstration dans les trois domaines suivants :

• Protection quasi continue des données (CDP) : réplication des machines virtuelles (VM) avec des objectifs de temps de restauration (RPO) de quelques secondes pour les workloads VMware vSphere Tier 1.

• Intégrations du stockage objet : mise à profit du cloud pour étendre la capacité des répertoires de sauvegarde grâce à la compatibilité avec Google Cloud Storage (Capacity Tier) ; réduction des coûts de conservation sur le long terme grâce à l’intégration avec AWS Glacier, AWS Glacier Deep Archive et Microsoft Azure Blob Storage (Archive Tier).

• Restauration instantanée : restauration instantanée de toute sauvegarde vers une VM Microsoft Hyper-V, publication instantanée de contenu NAS Backup et restauration instantanée de bases de données Microsoft SQL Server et Oracle.