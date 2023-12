Veeam® Software lance la nouvelle mise à jour de Veeam Data Platform 23H2

décembre 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité générale de la nouvelle mise à jour de Veeam Data Platform 23H2, qui inclut Veeam Backup & Replication™ v12.1, et s’enrichit des outils Veeam ONE v12.1 et Veeam Recovery Orchestrator v7. Axée sur le principe de la résilience totale, la dernière version en date de la plateforme de données proposée par Veeam s’enrichit de plusieurs centaines de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues non seulement pour protéger les données critiques des entreprises, mais aussi leur permettre, grâce au principe de la résilience totale, de rebondir en cas de cyberattaque de type ransomware ou autres.

Selon le rapport, 60 % des entreprises doivent procéder à une refonte importante ou complète entre les équipes en charge de la sauvegarde et de la cyberprotection. Ces fonctions, qui interviennent au plus près des défis que constituent les cyber-événements, sont souvent insatisfaites de leur collaboration[1]. Les fonctionnalités et améliorations de cette nouvelle version de la plateforme Veeam sont conçues pour unir les équipes IT, Cloud et Sécurité en mettant à leur disposition la technologie nécessaire pour affronter, contenir et neutraliser ensemble les ransomwares. Ces nouveautés sont les suivantes :

Un détecteur anti-malwares intégré assisté par l’IA qui exécute un calcul d’entropie en ligne à faible impact et analyse le système de fichiers pendant les opérations de sauvegarde afin de détecter immédiatement la présence de ransomwares et de gérer l’activité des fichiers malveillants.

Le nouveau Veeam Threat Center qui met en évidence les menaces, identifie les risques et mesure le score de sécurité d’un environnement.

L’analyse YARA des contenus qui permet d’identifier les souches de ransomware détectées afin d’éviter toute réinfection par malware dans un environnement et qui détecte la présence de données sensibles dans les sauvegardes (données PII, PHI et PCI, par exemple).

Une protection renforcée des sauvegardes qui empêche la destruction accidentelle ou malveillante, voire le chiffrement des sauvegardes, notamment en employant des supports immuables supplémentaires et le nouveau principe des « quatre yeux » pour éviter de supprimer accidentellement des sauvegardes ou des référentiels.

Un niveau de sécurité accru des sauvegardes cloud qui assure l’accès aux tâches de sauvegarde et de récupération selon le principe du moindre privilège avec granularisation accrue des autorisations IAM (gestion des identités et des accès), ainsi qu’aux sauvegardes immuables des bases de données PostgreSQL pour Amazon RDS.

Le Security & Compliance Analyzer qui vérifie en permanence le renforcement de votre infrastructure de sauvegarde et vos approches de protection des données par rapport aux bonnes pratiques en vigueur dans le but de garantir le succès du processus de restauration.

Leader sur le marché des logiciels de réplication et de protection des données[2], Veeam lance de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises de toutes tailles à obtenir la résilience totale que seule peut procurer une confiance complète en termes de protection, de réponse et de récupération. Ces nouvelles fonctionnalités clés sont les suivantes :

Un assistant doté d’IA, qui s’appuie sur des grands modèles de langage (LLM) et utilise la documentation des produits comme contexte pour offrir un accès en temps réel aux vastes connaissances de Veeam et contribuer à améliorer l’efficacité des entreprises.

La sauvegarde du stockage objet qui renforce les capacités de récupération avec de puissantes fonctions de restauration granulaire des données de stockage objet sur site ou dans le cloud, sécurisées par une sauvegarde immuable ultra-résiliente.

L’extension des charges de travail dans le cloud qui protège désormais Amazon S3, Amazon DynamoDB, Azure Blob et Azure, ainsi que Google Cloud Spanner.

La validation automatique de la restauration dans le cloud qui permet de gagner du temps en automatisant les tâches manuelles consécutives à la restauration d’une charge de travail sur site dans Microsoft Azure.

Veeam App for ServiceNow qui assure une intégration ouverte en utilisant les workflows ServiceNow pour superviser les tâches de sauvegarde, les sessions et les points de restauration dans un tableau de bord préconfiguré avec création automatique d’incidents.

Le nouveau plug-in pour IBM DB2 et la prise en charge de Linux et SAP HANA sur IBM Power qui évitent aux datacenters IBM de recourir à de multiples solutions de sauvegarde.

La prise en charge des bandes IBM 3592 « Jaguar » qui réduit les coûts sans compromettre la sécurité, en associant la capacité de protection des données de type « air gap » de Veeam à un stockage à faible coût adapté aux dimensions de l’entreprise.

Une capacité élargie pour les grands comptes avec prise en charge d’importants volumes par la technologie NetApp ONTAP FlexGroup, récupération instantanée pour PostgreSQL et intégration avec immuabilité native des sauvegardes sur les plateformes de stockage EMC Data Domain et HPE StoreOnce Catalyst Copy.

– Disponibilité

La nouvelle mise à jour Veeam Data Platform 23H2 est disponible dès maintenant.