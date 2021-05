Veeam® Software annonce sa feuille de route pour 2021

mai 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce sa feuille de route pour 2021 avec une dynamique orientée vers la protection des workloads dans tous les environnements (cloud, virtuels, SaaS, Kubernetes et physiques), avec la poursuite de l’extension de sa plateforme unique pour la protection et la gestion de tous les workloads et des améliorations sur les solutions cloud natives pour AWS, Azure et Google Cloud, Microsoft Office 365 et Kubernetes, Avec ces innovations qui seront inclues dans les prochaines mises à jour de sa plateforme unique, et qui concerneront ses solutions cloud natives pour AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft Office 365 ainsi que Kasten K10 for Kubernetes dans la plateforme Veeam.

Extension des capacités cloud natives pour AWS, Azure et Google Cloud La plateforme unique de Veeam pour la protection et la gestion des ressources dans les environnements multicloud (incluant AWS, Azure et Google Cloud) offre une prise en charge cloud native et assure la mobilité du cloud pour la sauvegarde, la restauration et la migration des workloads dans tout environnement avec sa fonction Cloud Mobility. Cela permet aux utilisateurs de baisser jusqu’à 50 fois les coûts lors de la protection native des workloads cloud. Veeam a « galement dévoilé la prise en charge du stockage objet des archives pour les trois principaux prestataires de cloud public hyperscale : AWS avec Amazon S3 Glacier et Amazon S3 Glacier Deep Archive, Azure avec Azure Archive Storage et Google Cloud avec Archive Cloud Storage

Nouveau portail en libre-service par Veeam Backup for Microsoft Office 365 v6 et intégration avec Azure Archive et AWS S3 Glacier

Ce portail diminue la charge qui pèse sur les équipes IT et leur permet de se concentrer sur d’autres tâches, et permet aux utilisateur de gérer la restauration. Les entreprises peuvent répartir le travail entre plusieurs équipes, améliorer la gestion des restaurations et éviter d’avoir à créer leur propre portail, pour bénéficier d’un accès plus rapide aux données critiques. De plus, les utilisateurs bénéficient d’une nouvelle copie de sauvegarde d’Office 365 sur Azure Archive et AWS Amazon S3 Glacier, et peuvent donc créer rapidement des copies secondaires, directement à partir du stockage objet, avec différentes options de période de conservation. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui pourront ainsi appliquer plus efficacement la règle 3-2-1 de protection des données, et gagner en confiance pour la restauration des données Office 365.

Veeam prend en charge les sauvegardes Red Hat® Virtualization (RHV) Veeam a pris en compte les demandes de ses clients de marchés verticaux, des grandes entreprises et des prestataires de services, en assurant la prise en charge de son quatrième hyperviseur et en donnant accès à de puissantes capacités de protection des données pour les infrastructures hyperconvergées avec Red Hat® Virtualization vers Veeam Backup & Replication.

Intégration des répertoires Veeam pour Kasten K10 for Kubernetes

Enfin, Veeam prépare le futur développement de produits en conteneurs et prise en charge DevOps et PlatformOps grâce à l’extension des services de protection des données de Kubernetes. Veeam met à disposition des clients un emplacement intégré et centralisé pour le stockage des sauvegardes critiques des workloads Kubernetes. Kasten K10 pourra écrire dans les nombreux répertoires de stockage Veeam afin de centraliser la gestion des données (disques, SSD, stockage objet, cloud et même bandes).

Toutes les solutions présentées au VeeamON seront disponibles dans le courant de l’année 2021.