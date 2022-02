Vectra nomme Willem Hendrickx au poste CRO – Chief Revenu Officer

février 2022 par Marc Jacob

Avant de devenir CRO, Willem a occupé le poste de SVP, International chez Vectra. À ce titre, il a contribué à la transformation fondamentale et à l’expansion des opérations commerciales dans la région EMEA et dans la région APJ. Avec plus de 25 ans d’expérience dans la vente de logiciels à l’échelle mondiale, Willem a précédemment occupé divers postes de direction chez EMC / Dell, Nokia, Alcatel-Lucent et Riverbed Technology.

Après avoir dirigé Vectra AI pendant une période de forte croissance au cours des 20 derniers mois, le prédécesseur de Willem, Marc Gemassmer, a pris un nouveau rôle en tant que directeur général de l’activité de gestion des identités et de la posture en mode SaaS (Software as a Service) de Vectra. Il dirigera la pénétration de Vectra sur ce nouveau marché en partenariat avec Aaron Turner, fondateur et PDG de Siriux Security Technologies. Vectra a acquis Siriux en janvier 2022, positionnant la société comme le seul fournisseur qui permet aux clients de configurer et de détecter en toute sécurité les menaces actives dans les applications SaaS et d’identité en cloud.