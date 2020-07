Vectra lance de nouveaux services opérationnels et de conseil en matière de cybersécurité

juillet 2020 par Marc Jacob

Vectra® annonce le lancement d’une gamme de nouveaux services opérationnels et de conseil pour permettre aux entreprises de renforcer l’efficacité de leurs opérations de sécurité et de réduire considérablement le risque de violation de données.

Grâce à des années d’expérience en matière de cybersécurité appliquée à l’IA et à des opérations de sécurité dans des centaines d’organisations mondiales, les entreprises qui déploient la plateforme NDR Cognito® de Vectra peuvent considérablement améliorer leurs performances en matière de réponse aux incidents.

Depuis la création de Vectra, l’IA est au cœur de l’expertise de l’entreprise dans le développement, le déploiement et le support des fonctionnalités et des avantages de la détection et réponse réseau pour les multinationales.

Les nouveaux services opérationnels et de conseil de Vectra offrent aux entreprises un accès 24h/24 et 7j/7 à ses consultants et analystes, qui cumulent plus de 100 ans d’expérience en matière de cybersécurité. Ces services contribuent à renforcer l’efficacité de la détection et réponse réseau et donc, la sécurité des activités.

Cette nouvelle offre inclut deux services essentiels :

• Vectra Advisory Services aide les responsables de la sécurité des systèmes d’information et leurs équipes à mieux aligner les capacités des opérations de sécurité sur les risques métier.

• Vectra Sidekick Services fournit un accès à des analystes expérimentés, qui formulent des recommandations par ordre d’importance et collaborent avec les entreprises pour améliorer sa posture de sécurité globale.

Parmi les avantages de ces nouveaux services opérationnels et de conseil :

• Maturité accrue des opérations de sécurité, pour mieux délimiter et atténuer la surface d’attaque dans le cloud, via l’IoT et les utilisateurs en situation de télétravail

• Raccourcissement du délai de rentabilisation des projets NDR en accélérant le déploiement, l’intégration et l’accompagnement par les analystes, tout en réduisant les risques.

Au prochain trimestre, Vectra étendra encore sa capacité à aider les entreprises dans leurs préparatifs liés à la sécurité, les tests de conformité et les actions de réponse aux incidents (IR) avec de nouveaux tests de pénétration Red-Team et de services d’Incident Response.

Au cours des derniers mois, Vectra a dévoilé son programme mondial de partenariat, annoncé une intégration majeure de ses produits avec Microsoft Defender ATP et Microsoft Azure Sentinel, lancé Cognito Detect™ pour Office 365 et reçu des distinctions pour la qualité de son service client et de ses technologies de sécurité cloud, d’IA et de machine learning.