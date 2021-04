Vectra certifié conforme à la norme SOC 2 de type 2

avril 2021 par Marc Jacob

Vectra AI obtient la certification SOC 2 (Service Organization Control) de type 2 pour ses logiciels d’entreprise et Cloud Cognito Detect et Cognito Recall. Cette reconnaissance marque une étape importante pour Vectra AI et le marché des solutions NDR. Avec la conformité SOC 2, les chefs d’entreprise n’ont plus de soucis à se faire concernant la sécurité et la confidentialité de leurs données dans Cognito Detect et Cognito Recall.

Aujourd’hui, les outils NDR sont une composante essentielle de la sécurité des données critiques sur les réseaux et dans le Cloud. Auparavant, les entreprises protégeaient leurs informations au moyen de serveurs sur site. Cette approche a perdu de son efficacité. Face au nombre croissant de nouveaux appareils qui accèdent aux réseaux d’entreprise et Cloud, les solutions traditionnelles s’exposent aujourd’hui à des activités à plus haut risque et à l’utilisation abusive des données. S’assurer que les systèmes de sécurité chargés de protéger ces données répondent aux normes les plus strictes est devenu primordial pour les entreprises de toutes tailles.

Norme du secteur établie pour tester les contrôles de sécurité en place dans les entreprises, la certification SOC 2 offre aux clients l’assurance que les politiques, procédures, normes et directives de sécurité internes d’un prestataire ont été formellement évaluées par un cabinet d’audit indépendant. L’appellation « type 2 » désigne la réalisation de tests détaillés sur la conception et l’efficacité opérationnelle des contrôles d’une entreprise sur une période donnée afin de garantir la parfaite sécurité de ses systèmes et données.

Cognito Detect repère les cybercriminels ayant réussi à contourner les solutions de sécurité préventive sur les réseaux Cloud et locaux avant qu’ils n’accèdent aux données et ne causent des dommages. Parallèlement, Cognito Recall fournit une vue à 360° des métadonnées historiques pour aider les entreprises à détecter les menaces, à enquêter sur les incidents, ainsi qu’à déterminer les points communs entre les appareils hôtes, les comptes et les actifs compromis.