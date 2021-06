Vectra AI rejoint l’Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA)

juin 2021 par Marc Jacob

Vectra AI a rejoint l’Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA). La MISA est un écosystème de fournisseurs de logiciels indépendants et de prestataires de services de sécurité managés qui forment la première ligne de défense des entreprises contre les cybermenaces les plus récentes.

Vectra a été sélectionné pour rejoindre la MISA grâce à l’intégration de sa plate-forme Cognito avec Microsoft Defender for Endpoint et Microsoft Azure Sentinel qui améliore l’efficacité du centre opérationnel de sécurité des entreprises en allégeant la charge de travail et en offrant des réponses plus précises aux menaces. Ce partenariat avec Microsoft garantit une meilleure coordination des réponses et permet aux clients communs de neutraliser et d’isoler les attaquants plutôt que les ressources, tout en réduisant leur temps de présence. L’objectif est de limiter les risques pour l’entreprise.

Vectra a également annoncé récemment que sa plate-forme Cognito était disponible sur la marketplace Microsoft Azure, une boutique en ligne regroupant des applications et des services à utiliser dans Microsoft Azure. Les entreprises qui souhaitent utiliser la plate-forme Vectra Cognito pour le Cloud, le datacenter, les réseaux, l’IoT et l’OT peuvent désormais tester ou acheter Cognito depuis la marketplace Azure en utilisant leurs accords préexistants avec Microsoft.