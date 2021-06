Vectra AI identifie les 10 principales détections de menaces dans Azure AD et Office 365

juin 2021 par Vectra AI

Vectra AI publie son rapport Spotlight du 2e trimestre 2021, intitulé Vision and Visibility : Top 10 Threat Detections for Microsoft Azure AD and Office 365. Cette nouvelle étude décrit les 10 principales détections de menaces, par fréquence relative, reçues par les clients lorsque Vectra détecte des comportements anormaux au sein de leur environnement. Des détections que les clients peuvent ensuite utiliser pour identifier les attaques dans les environnements Cloud.