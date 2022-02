Vectra AI annonce la gratuité des services de cybersécurité en raison de l’ampleur prise par la guerre en Ukraine

février 2022 par Marc Jacob

Vectra AI a réagi à l’escalade du conflit entre l’Ukraine et la Russie en proposant une série d’outils et de services de cybersécurité gratuits aux organisations qui estiment être visées par ce conflit.

Les sites web de banques, des distributeurs automatiques de billets, ainsi que des réseaux informatiques militaires ont été rendu inopérants ces derniers jours par des cyberattaques, et des campagnes de désinformation destinées à provoquer la panique se sont propagées sur les réseaux de téléphonie mobile.

« L’escalade du cyberconflit entraînera des conséquences imprévues, » a déclaré Hitesh Sheth, PDG de Vectra AI. « Aucune organisation publique ou privée n’est assurée de rester simple spectateur. »

L’entreprise suit activement les nouveaux indicateurs d’attaque associés au conflit en Ukraine et en Russie, ainsi qu’à d’autres conflits à travers le monde.

Afin de proposer une assistance immédiate compte tenu de l’urgence actuelle, Vectra AI proposera les services suivants à titre gracieux :

· Analyse des environnements Microsoft Azure AD et M365 pour détecter les signes d’attaque

· Surveillance de l’infrastructure AWS pour détecter des signes d’attaque active, en plus de la fourniture d’outils de détection et de traitement pour le réseau et le plan de contrôle des comptes AWS

· Surveillance de l’infrastructure réseau, tant dans le Cloud que sur site, pour détecter des signes d’attaque, notamment par le déploiement de capteurs Vectra spécialement conçus pour détecter les comportements malveillants

· Prise en charge de la conservation des métadonnées historiques pour faciliter les enquêtes sur les incidents, sur la base d’indicateurs de compromis (IOC) associés à des variantes d’attaque spécifiques

Des attaques précédemment attribuées à des pirates russes ont perturbé Microsoft Enterprise Cloud et ont permis l’accès à des informations critiques. Avec l’acquisition de Siriux, Vectra AI est en mesure de découvrir immédiatement les activités malveillantes dans Microsoft Azure Active Directory qui pourraient conduire à la prise de contrôle de boîtes de messagerie Exchange Online. Vectra AI fournira également une analyse Siriux gratuite aux organisations qui estiment pouvoir devenir des cibles.

« Alors que le conflit s’intensifie et que les cyber-risques augmentent, Vectra AI veut faire partie de la solution, » a M. déclaré Sheth. « Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons réduire considérablement les risques liés aux cyberattaques menées par des États. En offrant gratuitement nos produits et nos services pendant cette crise, nous espérons pouvoir aider davantage d’organisations à se protéger. »