Vast Data publie son premier rapport de développement durable

septembre 2022 par Vast Data

Vast Data vient d’annoncer la publication son premier rapport sur la dédié au développement durable. Intitulé “Une approche moderne de l’efficacité de l’infrastructure de datacenters”, ce rapport pose les bases requises nécessaires à un datacenter performant et respectueux de l’environnement et compare les performances de Vast Data à plusieurs autres systèmes legacy.

Dans ce rapport dédié au développement durable, Vast Data se positionne comme l’infrastructure de données la plus verte du marché et s’engage avec une garantie durable en expliquant que si un client peut obtenir de meilleurs résultats environnementaux et économiques avec une plateforme d’infrastructure de données moderne techniquement comparable, Vast Data couvrira la différence sous forme de crédits de compensation carbone.

Selon les conclusions présentées dans cette étude, comparé aux solutions legacy, Vast Data permet de réaliser jusqu’à 90 % d’économies d’énergie sur une période de 10 ans pour un cluster de cinq pétaoctets. Et jusqu’à 50 % d’économies par rapport à d’autres offres concurrentes de stockage flash et hybride. En outre, à mesure que les clients prennent conscience de la puissance du stockage full-flash pour accélérer leurs applications, les serveurs gagnent également en efficacité entre 25 à 50 %, en particulier pour les charges de travail transactionnelles, interactives, analytiques et de Machine Learning. Les serveurs étant généralement les plus gros consommateurs d’énergie dans un datacenter, ce niveau d’efficacité informatique atteint par les clients de Vast Data se traduit par un niveau supplémentaire d’économies d’énergie qui est souvent plusieurs fois supérieur à ce qui est économisé sur le stockage seul.

Si l’on compare la plateforme Universal Storage de Vast aux systèmes hybrides existants, les clusters de stockage de Vast peuvent réduire la consommation d’électricité de près de 400 000 kilowattheures (kWh) par an, éliminant ainsi environ 283 tonnes métriques de production annuelle de CO2 par 5PB déployé. Alors que les prix de l’électricité varient selon les marchés, Universal Storage permet aux clients du monde entier de réaliser des économies considérables sur une période de 10 ans, allant jusqu’à plus de 500 000 dollars aux États-Unis et de plus d’un million de dollars dans les pays européens où l’électricité est limitée.

Le rapport montre que la plateforme nouvelle génération de Vast Data pose les bases d’une infrastructure écologiquement supérieure aux disques durs legacy. Comme les systèmes de Vast sont conçus pour durer au moins une décennie, les clients peuvent minimiser les déchets électroniques dans le cadre de leurs efforts en matière de développement durable. La conception asymétrique de l’architecture Vast élimine ces déchets électroniques, ce qui permet aux clients de développer leur cluster Vast sur plusieurs générations de matériel. "Le full-flash de nouvelle génération n’offre pas seulement de nouvelles possibilités de réaliser d’importants gains d’efficacité énergétique en matière de stockage, mais la conversion au stockage évolutif en silicium rend également les ressources informatiques beaucoup plus efficaces. Le résultat : des économies d’énergie encore plus importantes des datacenters", a déclaré Jeff Denworth, co-fondateur et Chief Marketing Officer de Vast Data.

L’architecture d’Universal Storage de Vast est fondée sur plusieurs innovations qui apportent aux datacenters des avantages environnementaux significatifs :

• La prise en charge du flash haute densité hyperscale, avec des TB par watt inégalés dans le secteur.

• Des économies de stockage radicales permettant de réaliser des économies d’énergie grâce à de nouvelles méthodes de réduction des données.

• Du flash à faible coût avec une durabilité de 10 ans pour éviter les événements de rafraîchissement et réduire les déchets électroniques.

• L’amélioration de l’efficacité de l’informatique en démocratisant le full-flash pour réduire radicalement la consommation d’énergie des serveurs, de telle sorte que les économies d’énergie au niveau de l’informatique (à elles seules) permettent de financer les investissements dans les systèmes Vast.

"Nous pensons que d’ici deux à trois ans, l’efficacité énergétique deviendra l’un des cinq principaux critères de décision d’achat d’une infrastructure informatique d’entreprise pour les organisations ayant des besoins importants en matière d’infrastructure informatique sur site", a déclaré Eric Burgener, research vice president, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group chez IDC.