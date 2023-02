Vast Data et Veeam s’associent pour éliminer les temps d’arrêt dus aux cyberattaques

février 2023 par Marc Jacob

Vast Data annonce le support de la nouvelle plateforme de données Veeam, élargissant le partenariat entre Vast et Veeam et permettant aux entreprises d’éliminer la menace d’un temps d’arrêt prolongé suite à une attaque par ransomware. Vast a également annoncé que sa plateforme Universal Storage est désormais certifiée "Veeam Ready Object with Immutability", dans le cadre du programme Veeam Alliance, garantissant ainsi aux clients une plateforme cyber-endurante avec les meilleures protections pour tous leurs actifs de données critiques.

La plateforme Universal Storage de Vast offre un stockage full-flash à l’échelle d’un exaoctet pour des applications très variées, notamment les sauvegardes et les restaurations rapides avec Veeam. Vast restaure les données et les applications critiques de l’entreprise jusqu’à 50 fois plus vite que les appliances de sauvegarde traditionnelles (PBBA). Elle permet de répondre à des objectifs de temps de reprise (RTO) très stricts en offrant des performances de sauvegarde 8 fois plus élevées pour un coût 40 % inférieur à celui des cibles de sauvegarde et des magasins d’objets existants.

Le support de Vast pour Veeam Data Platform offre les avantages suivants :

Immutabilité des données : La plateforme Universal Storage de Vast étant désormais qualifié "Veeam Ready Object with Immutability", les clients bénéficient d’une protection complète contre les ransomwares qui empêche les données critiques d’être modifiées ou détruites par quiconque avant leur date d’expiration.

Restauration et opérations instantanées : En cas d’attaque, les clients peuvent accéder à toutes les données directement depuis Universal Storage, ce qui permet aux utilisateurs de rester en ligne et productifs.

Amélioration de l’évolutivité : Veeam Data Platform introduit des serveurs passerelles évolutifs pour améliorer les performances de sauvegarde, complétant la capacité de Vast à faire évoluer indépendamment les performances et la capacité pour supporter les fenêtres de sauvegarde et les objectifs de restauration les plus agressifs.

Une sauvegarde "direct-to-object" : Les administrateurs peuvent sauvegarder les machines virtuelles directement sur le stockage objet à l’aide de S3, ce qui simplifie les opérations en éliminant plusieurs niveaux de stockage.

Une efficacité de stockage de premier ordre : Les technologies avancées de réduction des données de Vast permettent de réduire les coûts de stockage en plus de la déduplication et de la compression intégrées de Veeam.

Plan B Limited New Zealand, un client commun de Vast Data et Veeam, spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication affirme que la solution combinée Vast + Veeam lui permet de créer de nouveaux produits : "En nous associant à Vast et Veeam, nous pouvons protéger nos données par une immuabilité qui commence dès la création de la tâche de sauvegarde et se poursuit jusqu’au support physique. La valeur de la réduction des risques pour les entreprises de nos clients est incommensurable" déclare Diego Nievas, directeur de l’innovation produit et technologique chez Plan B.