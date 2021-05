Varonis complète sa plateforme avec DatAdvantage Cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Varonis Systems, Inc. annonce la prise en charge d’applications et infrastructures Cloud supplémentaires par l’intermédiaire de DatAdvantage Cloud, une solution qui visualise et hiérarchise les risques de sécurité sur l’ensemble des applications SaaS stratégiques et dépôts de données dans le Cloud.

À l’heure où les entreprises s’appuient de plus en plus sur les services Cloud, la complexité de la protection des données sensibles contre les cyberattaques et la surexposition accidentelle croît à un rythme exponentiel. Chaque service possède des types de données, des modèles d’autorisations et des formats de journaux d’activité qui lui sont propres.

DatAdvantage Cloud met en corrélation les identités avec les privilèges et les activités entre les différents dépôts de données dans le Cloud, y compris AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, Salesforce, Slack et Zoom. Les organisations peuvent ainsi identifier leurs principaux risques liés au Cloud et les traiter en priorité, réduire leur rayon d’exposition de manière proactive et accélérer les enquêtes sur tous les services Cloud.

DatAdvantage Cloud offre les fonctions et avantages clés suivantes pour chaque application prise en charge :

• Limitation de l’exposition des données SaaS/IaaS, pour bénéficier d’une bonne visibilité sur les autorisations détenues pour tous les services Cloud, avec des recommandations pour éliminer les privilèges excessifs, inappropriés ou inutilisés.

• Alertes en cas d’activités suspectes et d’infractions aux règles, pour empêcher les usurpations de comptes Cloud, les menaces internes et les infractions accidentelles aux règles grâce à des rapports d’audit et des alertes couvrant l’ensemble du Cloud.

• Accélération des enquêtes sur les menaces pour tous les services Cloud, pour normaliser et enrichir les événements Cloud pour permettre aux analystes de sécurité d’enquêter sur les incidents à l’échelle du Cloud, sans devoir élaborer des requêtes complexes, spécifiques à chaque service.

• Interconnexion des identités sur l’ensemble du Cloud, pour relier automatiquement les comptes entre les divers services Cloud, y compris les comptes personnels, au sein d’une seule et même identité. Et révéler facilement les identités fantômes dotées de privilèges excessifs, qu’elles soient humaines ou non.

• Déploiement Cloud natif, pour orienter simplement DatAdvantage Cloud vers les services Cloud et fournisseurs d’identités existants, sans changements d’architecture complexes ni proxys.