Vantage Data Centers annonce l’acquisition d’Etix Everywhere

février 2020 par Marc Jacob

Vantage Data Centers dévoile sa stratégie d’expansion en Europe, au travers de l’acquisition d’Etix Everywhere (“Etix”) et de projets de construction sur quatre autres marchés européens. Les activités d’Etix comprennent notamment un campus de datacenters de 55 MW à Francfort, en Allemagne, actuellement en cours de construction. Vantage Europe a également sécurisé plusieurs terrains à Berlin, Milan, Varsovie et Zurich afin d’y déployer d’autres campus de datacenters hyperscales.