Vade lance une solution unifiée de détection des menaces et de réponse aux incidents pour les MSP

juin 2021 par Marc Jacob

Vade annonce la sortie de MSP Response, un outil unifié de gestion des menaces et réponse aux incidents pour Vade for M365, et ce, après avoir procédé à un rebranding complet. Conçu spécifiquement pour les MSP, MSP Response permet à ces derniers de proposer des services de sécurité managés évolutifs et lucratifs, sans engager de frais supplémentaires.