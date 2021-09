Vade for Microsoft 365 est disponible sur la Marketplace Azure de Microsoft

septembre 2021 par Marc Jacob

Vade annonce la disponibilité de Vade for Microsoft 365 sur la Marketplace Microsoft Azure. Vade for Microsoft 365 offre une couche supplémentaire de cybersécurité. Basée sur l’IA, elle intervient en renfort de Microsoft Defender et des solutions de sécurité de l’email d’EOP, tout en améliorant les marges des partenaires Microsoft et l’adhésion des PME et clients professionnels. Vade a également annoncé avoir décroché le statut Co-sell Ready du programme One Commercial Partner de Microsoft.

Vade for Microsoft 365 est une solution de cybersécurité pensée pour les fournisseurs de service managés (MSP) et pour leurs clients PME, qui offre une protection complète et automatique avant, pendant et après les attaques. L’analyse comportementale de Vade allie intelligence artificielle, règles heuristiques et expertise humaine pour détecter les menaces inconnues et les attaques dynamiques contre lesquelles les autres filtres restent impuissants. Ce moteur s’améliore en permanence en analysant les données sur les menaces et les signalements des utilisateurs, issus de plus d’un milliard de boîtes aux lettres protégées. Lorsqu’une nouvelle menace est détectée, la fonction Auto-Remediate la retire automatiquement des boîtes de réception des utilisateurs, bloquant ainsi l’attaque avant qu’elle ne perturbe l’activité de l’entreprise.

Vade est désormais disponible dans plusieurs pays avec Azure. La solution s’intègre naturellement à Microsoft 365 via une API, ce qui la rend invisible aux yeux des hackers et peut être déployée sans aucune modification des enregistrements MX. De par son intégration à Microsoft 365, Vade n’entraîne aucune modification de l’expérience utilisateur ni la mise en place d’une quarantaine externe. Elle vient compléter la sécurité de Microsoft et analyse les emails échangés en interne par l’entreprise afin de la protéger des attaques venues de l’intérieur, orchestrées depuis des comptes compromis. Les couches de sécurité de Vade viennent renforcer Microsoft EOP, les utilisateurs bénéficient ainsi d’une solution combinée offrant une double protection.

Une intégration à l’ensemble de l’écosystème Microsoft

En gage de cette collaboration renforcée avec Microsoft, Vade annonce avoir obtenu le statut Co-sell Ready dans le cadre du programme One Commercial Partner de Microsoft. Cette certification permet à l’entreprise de collaborer avec Microsoft afin de proposer des solutions intégrées aux technologies Microsoft telles que les offres packagées, simplifiant ainsi le processus d’achat pour les décideurs informatiques.