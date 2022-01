Vade annonce l’arrivée de Severin Walker au poste de Director of Provider Products and Services

janvier 2022 par Marc Jacob

Vade annonce l’arrivée de Severin Walker au poste de Director of Provider Products and Services. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une période de croissance accélérée pour l’entreprise.

Severin Walker compte à son actif plus de 20 ans d’expérience en cybersécurité, et plus précisément en réponse aux incidents, politiques de service et conformité réglementaire. Son expertise aidera Vade à développer ses produits et à accroître sa présence sur le marché des fournisseurs d’accès et des opérateurs de télécommunications en veillant à ce que l’entreprise s’adapte aux évolutions des besoins de ses clients et du marché en matière de sécurité.

Avant de rejoindre Vade, Severin Walker a occupé pendant 22 ans divers postes de direction chez Comcast où il avait jusqu’au mois dernier le titre de Director of Risk and Policy Intelligence. Il y a supervisé l’ensemble des analyses métier et opérationnelles du service de réponse aux incidents de sécurité clients. Il y a également mis sur pied une équipe chargée d’analyser les données pour améliorer les politiques et processus de sécurité et de conformité. Enfin, il y a créé un nouveau cadre de classification des incidents de sécurité et d’amélioration de l’efficacité de l’entraînement des modèles de données, cadre dont il a aussi piloté le déploiement.

En parallèle de sa carrière chez Comcast, Severin Walker est également président du Conseil d’administration du Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG), le plus grand groupe de travail du secteur, qui ne réunit pas moins de 250 entreprises du monde entier. Ce forum ouvert et confidentiel permet aux parties prenantes d’Internet d’imaginer ensemble des méthodes de lutte contre les abus et exploitations en ligne.