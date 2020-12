Vade Secure propose aux FAI et entreprises de télécommunications : Vade MTA Builder

décembre 2020 par Marc Jacob

Vade Secure protège désormais plus d’un milliard de boîtes emails dans le monde. Ses services veillent sur les utilisateurs d’entreprises basées dans 76 pays en bloquant les menaces pesant sur la sécurité de l’email, comme les malwares, le phishing et le spear phishing. Vade Secure avec les plus grands FAI et entreprises de télécommunications pour sécuriser les messages échangés par les particuliers.

Un MTA est un outil assurant le transfert d’emails entre des ordinateurs par l’intermédiaire du protocole SMTP. Microsoft Exchange, par exemple, est le MTA à l’œuvre dans les coulisses d’Outlook. Le nouvel outil modulaire Vade MTA Builder mise sur la personnalisation et propose de nombreux microservices permettant aux utilisateurs d’adapter leur MTA à leurs besoins. Les fournisseurs de services pourront ainsi faire face à des menaces en perpétuelle évolution en définissant leurs propres politiques de filtrage et réagir rapidement en créant un agent de transfert répondant à leurs besoins uniques.

Les entreprises qui utilisent cet outil pourront configurer des règles régissant la transmission des emails, ainsi que des listes blanches, des listes noires et des filtres personnalisés pour s’assurer que les messages dangereux n’arrivent pas jusqu’aux boîtes de réception de leurs utilisateurs.

L’outil de création de Vade Secure aide également les FAI et fournisseurs de services de messagerie à éviter l’inflation des bases de code et à faire face à des schémas de trafic imprévisibles. Il propose des fonctions de nouvelle génération permettant une adaptation rapide, une intégration continue et une supervision sans délai pour accélérer la réponse aux incidents. Il peut être personnalisé dans un environnement Golang (Go) contrôlé par API ou ligne de commande, basé sur Git et offrant une intégration continue. Les utilisateurs pourront personnaliser leur développement en s’appuyant sur les modèles clés en main de Vade Secure ou des modules de la communauté Go internationale.

L’architecture modulaire de l’outil de création de MTA de Vade Secure se compose de microservices pour chaque composant. Il en résulte une stabilité et une prédictibilité accrues pour chaque service et une simplification bienvenue pour les équipes chargées des opérations.

Cette modularité permet aux fournisseurs de maintenir la conformité de leur MTA avec les dernières normes et ébauches de normes de sécurité dès leur publication, sans avoir à attendre les mises à jour de tiers. Une fois en place, Vade MTA Builder peut contribuer à diviser les coûts d’exploitation par 5 et à garantir la cohérence des données. Il propose également aux fournisseurs de services la possibilité d’exploiter nativement la dernière version de leur architecture de réponse aux incidents.