VMware s’engage pour accompagner les entreprises et les associations face au coronavirus

mars 2020 par Marc Jacob

Face à la pandémie généralisée et au confinement qui l’accompagne, les entreprises voient leurs modes de travail bouleversés et les salariés doivent apprendre à travailler depuis leurs lieux de vie. Alors que ces changements peuvent stresser les employés, les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour proposer une expérience sans couture et sécurisée.

Pour faciliter le télétravail tout en maintenant la productivité, la connectivité et la sécurité, VMware propose :

Des essais gratuits de Workspace ONE, qui permet aux employés d’accéder immédiatement à distance au parc applicatif de l’entreprise avec une connexion unique et transparente, pendant 90 jours et jusqu’à 100 appareils jusqu’au 31 juillet 2020.

La solution VMware SD-WAN Work @Home qui facilite la gestion du réseau en fournissant du matériel et des services hébergés aux utilisateurs finaux gratuitement pendant 45 jours sous forme de packs.

Des essais gratuits d’Horizon 7, plate-forme à destination des postes de travail et applications virtuels sur site, d’Horizon 7 sur VMware Cloud sur AWS et d’Horizon Cloud sur Azure sont étendus pendant 90 jours et jusqu’à 100 postes de travail jusqu’au 31 juillet 2020

La licence gratuite pendant 90 jours de NSX Advanced Load Balancer (plate-forme Avi) pour tout déploiement sur site, cloud public ou VMC sur AWS pour un maximum de 20 services de base (jusqu’à 5 000 utilisateurs).

La suppression de la limite des terminaux pour les clients de VMware Carbon Black afin de sécuriser leurs environnements en mutation pendant la crise COVID-19.

Outre les équipements qu’elle fournit aux entreprises, VMware a également décidé d’aider financièrement des ONG à travers le monde grâce à sa Fondation. La mission de la Fondation VMware est de fournir une plate-forme pour amplifier les contributions de ses employés à la cause de leurs choix. D’une part, VMware met à leur disposition une cagnotte annuelle d’un peu moins de 3000 euros à reverser à l’association de leur choix.

Et d’autre part, chaque employé peut dédier jusqu’à 40 heures par an pris sur son temps de travail, à l’organisation caritative de son choix. En 2019, plus de 22 000 employés VMware ont ainsi soutenu 8 484 organisations à but non lucratif dans 96 pays. Face à la situation unique que nous traversons, VMware double la cagnotte de 3 000 euros pour chacun de ses 29 000 employés pour l’année 2020.

Enfin, VMware est également engagé dans le projet Folding@Home, qui proposent aux internautes d’aider à chercher la protéine qui neutralisera le Covid-19. Le concept est de rendre disponible les machines inutilisées pour mettre leur puissance de calcul au service de la recherche. Depuis le début de cette crise sanitaire, les employés de VMware ont déjà identifié des ressources inactives dans nos laboratoires et centres de données et déployé le logiciel sur des machines virtuelles et des conteneurs pour combattre le Coronavirus. Début mars, les équipes VMware ont créé le VMware Virtual Appliance, pour offrir à tous les donateurs de Folding@Home une expérience de déploiement transparente pour les environnements vSphere. Il y avait au moins 2500 téléchargements au 25 mars. Aujourd’hui, plusieurs grandes entreprises technologiques sont des utilisateurs confirmés de la VMware Appliance.