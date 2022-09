VMware renforce son portefeuille multi-Cloud avec VMware Aria

août 2022 par Marc Jacob

À l’occasion de VMware Explore 2022, VMware dévoile VMware Aria, un portefeuille de solutions conçu pour permettre aux organisations de gérer les performances, la configuration, et la mise à disposition d’infrastructures et d’applications Cloud-natives au sein d’environnements multi-Cloud. Au cœur de VMware Aria réside VMware Aria Graph, une technologie de data store orientée graph capable de capturer toute la complexité des environnements multicloud des clients.

Au sein des organisations, la tendance est aujourd’hui à la mise à disposition des applications dans des Clouds publics et en périphérie de réseau, et à l’utilisation de Kubernetes pour la gestion et la mise à l’échelle de ces applications modernisées et Cloud-natives. Cependant, gérer des applications et infrastructures dans un environnement multi-Cloud (en particulier dans des Clouds publics) et combinant une variété de technologies n’est pas simple. Les équipes doivent contrôler les coûts, veiller sur les performances, et s’assurer que les politiques mises en œuvre sur ces environnements variés et distribués soient cohérentes.

Avec VMware Aria, l’éditeur annonce des fonctionnalités nouvelles et étendues pour la gestion des environnements Cloud-natives et multi-Cloud à travers trois solutions — VMware Aria Cost powered by CloudHealth, VMware Aria Operations et VMware Aria Automation. Cette suite complète étend les capacités de gestion du développement, de la livraison, du DevSecOps et du cycle de vie des applications Cloud-natives offertes par la plateforme VMware Tanzu. VMware Aria repose sur VMware Aria Hub, qui offre des vues et des contrôles centralisés afin de gérer un environnement multi-Cloud entier, et tire parti de VMware Aria Graph pour donner une définition commune des applications, ressources, rôles et comptes. L’éditeur a également profité de VMware Explore 2022 pour annoncer un ensemble complet de nouvelles solutions de gouvernance, de migration et de collecte d’informations stratégiques à l’échelle pour environnements Cloud.

VMware Aria Graph et VMware Aria Hub : deux nouvelles technologies au cœur de VMware Aria

Au cœur des nouvelles fonctionnalités de gestion du Cloud public de VMware Aria réside VMware Aria Graph, un data store orienté graphe capable de capturer les ressources et les relations d’un environnement multi-Cloud. Spécifiquement conçu pour résoudre les problématiques des applications et environnements Cloud-natives, VMware Aria Graph offre une source unique de visibilité mise à jour quasiment en temps réel. Alors que les autres solutions du marché ont été prévues pour une époque moins dynamique (essentiellement pour les processus de gestion du changement et le suivi des actifs), Aria Graph est spécialement conçu pour les opérations Cloud-natives.

Tirant parti d’une architecture fondamentalement différente pour visualiser les relations many-to-many, prendre en charge plusieurs millions d’objets, et profiter de mises à jour quasiment en temps réel, VMware Aria Graph satisfait les besoins des entreprises les plus exigeantes en matière de gestion des environnements multi-Cloud. Son data store orienté graphe et ses services d’API lui permettent de s’intégrer de façon transparente avec des solutions tierces telles que des outils d’observabilité et de gestion de la performance des applications. Les données collectées et normalisées issues de Clouds publics natifs, de Clouds internes, des outils VMware et des outils tiers intégrés à Aria Graph viennent alimenter les technologies de gestion des opérations, de l’automatisation et des coûts des produits VMware vRealize, CloudHealth by VMware et VMware Tanzu Observability. Les clients peuvent ainsi assurer une gestion de leurs Clouds privés/hybrides et de leurs Clouds publics natifs en fonction des applications.

VMware Aria Graph sera mis à disposition des clients en tant que fonctionnalité au sein de VMware Aria Hub. Dévoilé pour la première fois à l’occasion de VMworld 2021 sous le nom de Project Ensemble, VMware Aria Hub offre des vues et contrôles centralisés pour gérer l’ensemble de l’environnement multi-Cloud.

Les principales fonctionnalités de VMware Aria Graph :

• Prend en charge des centaines de millions de nœuds

• Le dépôt de données capture les relations many-to-many nécessaires pour pleinement comprendre les dépendances

• Permet de visualiser les configurations historiques, un élément essentiel aux analyses de causes racines

La collecte de données en fonction des événements — prise en charge d’un taux de changement élevé

• Capture les événements de changement dès qu’ils se produisent

• Offre une granularité complète

Une architecture fédérée et modulaire — sous-tend l’agrégation de données depuis n’importe quelle source

• Son approche plug-and-play permet de superposer des données issues d’outils tiers

• Les données opérationnelles étant alignées sur une source unique de vérité complète, les équipes peuvent ainsi prendre de meilleures décisions et accroître leur rendement.

Une API GraphQL unifiée — utilisation simplifiée pour les équipes de développement et de production

• Offre une interface cohérente, unique et conçue pour les développeurs pour les environnements multi-Cloud

• Des requêtes GraphQL précises offrent un accès aux données aussi rapide que l’éclair, et extrêmement performant

VMware lance de nouvelles solutions complètes pour assurer la gouvernance, la migration et la collecte d’informations stratégiques sur le Cloud à l’échelle Avec le multi-Cloud naissent de nouveaux défis difficiles à résoudre au sein des environnements complexes et distribués d’aujourd’hui. VMware Aria propose des fonctionnalités adaptées à toutes tâches de gestion et Clouds, et offrant une valeur ajoutée unique dans le cadre de la gouvernance des environnements multi-Cloud, des migrations entre Clouds, et de la collecte d’informations exploitables.

En outre, il existe trois nouveaux services de gestion de bout en bout basés sur VMware Aria Hub et VMware Aria Graph :

• VMware Aria Automation Guardrails automatise la mise en place de garde-fous pour la gestion des réseaux, de la sécurité, des coûts, des performances et de la configuration d’environnements multi-Cloud à l’échelle, grâce à une approche plaçant le code au centre de tout

• VMware Aria Migration accélère et simplifie les migrations vers le multi-Cloud en automatisant les processus d’évaluation, de planification et d’exécution en conjonction avec VMware HCX

• VMware Aria Business Insights identifie les informations stratégiques pertinentes issues de corrélations d’événements se produisant à tous les niveaux grâce à des capacités d’analyse basées sur une intelligence artificielle/le machine learning

La nouvelle gamme VMware Aria

VMware Aria représente une nouvelle offre unique de gestion du cloud. Les clients des solutions VMware de gestion des environnements multi-Cloud — VMware vRealize, CloudHealth by VMware Suite et Tanzu Observability by Wavefront — auront droit à l’offre VMware Aria correspondante. Avec VMware Aria Cost, VMware Aria Operations et VMware Aria Automation, les clients bénéficient d’un ensemble complet de solutions pour la livraison et l’exploitation cohérente de services d’infrastructure et d’applications sur n’importe quel(s) Cloud(s).