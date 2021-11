VMware reconnu pour son engagement en matière d’ESG (environnemental, social et gouvernance) par le Dow Jones (DJSI) 2021

novembre 2021 par Marc Jacob

Pour la deuxième année consécutive, VMware est distinguée parmi les six premières entreprises de logiciels dans le monde par les indices du Dow Jones Sustainability World Index, récompensant les entreprises les plus performantes selon des critères économiques, environnementaux et sociaux. L’entreprise a ainsi obtenu des scores élevés dans des domaines clés tels que la sécurité des informations, la cybersécurité, les droits de l’homme, les pratiques de travail, les rapports environnementaux ainsi que la philanthropie.