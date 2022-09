VMware présente VMware vSphere 8, VMware vSAN 8 et VMware Cloud Foundation+

août 2022 par Marc Jacob

VMware, Inc. dévoile des solutions destinées aux infrastructures Cloud et Edge. Celles-ci permettront aux entreprises de mieux exécuter, mettre à l’échelle et sécuriser la plus grande variété de workloads d’entreprise qui soit, sur des clouds privés et publics, et en périphérie de réseau.

Une étude de VMware montre que 580 millions de workloads modernes devraient être exécutés sur des environnements distribués divers — Clouds publics, environnements internes, de périphérie, Clouds telco et Clouds hébergés — d’ici 2024(1). Les entreprises modernes cherchent à adapter leurs portefeuilles d’applications aux environnements optimaux en fonction de leurs besoins techniques, commerciaux ou stratégiques, et offrant un faible coût total de possession (TCO). Ces facteurs les poussent à adopter plusieurs Clouds publics, tout en continuant à investir dans leurs environnements sur site et à déployer des services en périphérie de réseau.

Des avancées majeures au niveau de la plateforme principale pour Clouds privés et publics

VMware dévoile VMware vSphere 8 et VMware vSAN 8, de nouvelles versions de ses solutions de gestion de calcul et de stockage. Ces mises à jour permettront d’exécuter une large gamme de workloads sur l’environnements de leur choix. Grâce aux innovations introduites dans ces offres de Cloud privé et public et Edge, les clients améliorent considérablement la façon dont ils exécutent, gèrent et sécurisent leurs applications d’entreprise. La constante évolution de VMware Cloud offre aux clients une infrastructure cohérente avec des fonctionnalités à valeur ajoutée.

VMware vSphere 8 : cette nouveauté ouvre la voie à une nouvelle ère, celle de l’informatique hétérogène en mélangeant DPU (Data Processing Units), CPU et GPU, mettant ainsi l’infrastructure de demain à la portée de toutes les entreprises. vSphere 8 proposera ainsi des innovations clés pour aider les clients à optimiser les performances de leurs workloads, tout en réduisant le coût total de possession. La solution accélère également les processus d’innovation des équipes DevOps ; augmente l’efficience opérationnelle et la productivité des services informatiques ; et permet de profiter des avantages du Cloud dans des infrastructures internes. vSphere 8 donnera également vie à vSphere on DPUs, projet anciennement intitulé Project Monterey. Profitant de l’étroite collaboration de VMware avec ses partenaires technologiques AMD, Intel et NVIDIA, ainsi qu’avec ses partenaires équipementiers Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise et Lenovo, vSphere on DPUs favorisera l’innovation du hardware. Les clients pourront ainsi répondre aux besoins de débit et de latence des workloads distribués modernes. Pour ce faire, vSphere déchargera le CPU et des fonctions des infrastructures réseau et de sécurité, qui seront gérées de façon accélérée par le DPU. Les clients exécutant des applications exigeant une bande passante réseau élevée et un accès rapide au cache, comme les bases de données en mémoire, peuvent s’attendre à :

Réduire jusqu’à 20 % l’utilisation des cœurs de processeurs, tout en obtenant des performances similaires ou supérieures, ce qui se traduit par une consolidation plus importante des charges de travail et une réduction du coût total de possession grâce à l’utilisation de cœurs économisés ; (2) Obtenir un taux de transaction jusqu’à 36 % plus élevé(2) avec une latence inférieure de 27 %(2) , en tirant parti des cœurs de processeur libérés et d’une meilleure localisation de la mémoire cache pour augmenter le trafic des workloads, tout en bénéficiant de vSphere DRS et vMotion.

En exécutant des services d’infrastructure sur des DPU et en les isolant du domaine des workloads, vSphere on DPUs permettra de renforcer la sécurité de l’infrastructure. Le pare-feu distribué NSX (désormais en version bêta) transférera sa charge vers les DPU pour soutenir la mise à l’échelle des opérations de sécurité, en protégeant le trafic Est-Ouest au débit de ligne, sans avoir besoin d’agents logiciels.

vSphere 8 accélérera considérablement les applications d’IA et de machine learning en doublant le nombre de périphériques GPU virtuels par machine, et en multipliant par quatre le nombre de périphériques intermédiaires et de groupes de périphériques fournisseurs permettant de relier des périphériques réseau à haut débit au GPU. Pour les équipes DevOps, vSphere 8 inclura Tanzu Kubernetes Grid 2.0(3) dont les capacités de prise en charge de Kubernetes seront étoffées pour inclure des zones de multi-disponibilité, afin de proposer une meilleure résilience, ainsi qu’une gestion simplifiée du cycle de vie des clusters et des packages. Le nouveau service Cloud Consumption Interface(3) de vSphere 8 fournira aux développeurs et ingénieurs DevOps un point de terminaison API basé sur les Kubernetes et une interface utilisateur qui offrira un accès rapide et simplifié aux services IaaS sur tous les Clouds VMware. Pour en savoir plus, consultez notre billet sur l’annonce de vSphere 8.

VMware vSAN 8 : Grâce à une plateforme de stockage de nouvelle génération optimisée pour le hardware avec une infrastructure hyperconvergée, vSAN 8 offre des performances et une hyper-efficacité inédites. Conçue de A à Z, la nouvelle architecture vSAN Express Storage Architecture™ améliorera les performances, l’efficacité du stockage, la protection des données et la gestion de vSAN lorsqu’exécuté sur des périphériques de stockage de dernière génération. vSAN 8 offrira une infrastructure pérenne prenant en charge des périphériques de stockage TLC modernes, et promettant des quadruplées(4) . De plus, Les clients bénéficieront d’un coût total de possession jusqu’à 40 % inférieur (4) grâce à une protection des données hautement performante et efficace, et à une compression des données optimisée dont l’efficacité peut être multipliée par quatre(4). Ils profiteront également d’une disponibilité accrue grâce à un nouveau modèle de pool de stockage fournissant des domaines défaillants réduits, des délais de resynchronisation plus courts, et des snapshots natifs pour des opérations jusqu’à 100 fois plus rapides.

VMware Cloud Foundation+ propose une nouvelle architecture connectée au Cloud pour la gestion et l’exploitation d’infrastructures hyperconvergées (HCI) au sein des data centers. Basée sur vSphere+ et vSAN+, VMware Cloud Foundation+ permettra aux clients d’améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à une gestion simplifiée des workloads des MV et des conteneurs, dans le cadre de déploiements hybrides et multi-Cloud. Les clients pourront rationaliser leurs pools de stockage et accéder immédiatement à de nouvelles fonctionnalités et services Cloud. VMware Cloud Foundation+ suit les récents lancements de vSphere+ et vSAN+.

VMware Cloud for Hyperscalers : outre les avancées annoncées au niveau de sa plateforme principale et de ses offres de Cloud privé, VMware continue d’innover aux côtés de ses partenaires fournisseurs de Cloud public. VMware et AWS ont ainsi démontré l’innovation continue et la valeur que les entreprises fournissent ensemble à leurs clients. Les nouvelles fonctionnalités du service conjoint VMware Cloud on AWS permettent aux clients d’accélérer la transformation cloud de leur entreprise [consulter le communiqué de presse]. VMware a également annoncé que les clients pourront désormais acheter la solution VMware Azure dans le cadre du programme VMware Cloud Universal [consulter le communiqué de presse]. Google Cloud VMware Engine offrira la possibilité d’exécuter à la fois des MV et des conteneurs sur la même infrastructure avec VMware Tanzu Standard Edition, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, des possibilités d’expansion régionale, etc [lire le post]. VMware Oracle Cloud Solution propose de nouvelles fonctionnalités qui incluent VMware Tanzu Standard Edition, nouvellement validé et pris en charge, et introduit les SDDC à hôte unique [lire le post].

Déploiement et exploitation d’applications Edge-native sur plusieurs Clouds

L’Edge computing représente la prochaine évolution de l’entreprise digitale et distribuée. Les workloads de ce type constituent en effet le segment en plus forte croissance, et les dépenses mondiales devraient atteindre les 176 milliards de dollars en 2022 d’après IDC. (5) VMware permet aux organisations d’exécuter, de gérer et de sécuriser des applications Edge-native sur plusieurs Clouds au niveau du Near et du Far Edge. Lors de l’événement VMware Explore 2022, VMware a présenté de nouvelles solutions Edge améliorées spécialement conçues pour les applications Edge-native et leurs exigences uniques en matière de performances, d’autonomie et de latence :

VMware Edge Compute Stack 2 : cette plateforme Edge entièrement intégrée permettra d’exploiter des applications Edge-native modernes, existantes et futures. Les clients pourront ainsi répondre à leurs besoins de simplicité et d’évolutivité en périphérie de réseau. Les nouvelles fonctionnalités incluront la prise en charge de clusters de plus petite taille (1 nœud de contrôle et 1 nœud de travail) pour exécuter efficacement des conteneurs sur du matériel commercial standard (COTS - Commercial, Off The Shelf) plus petit. En outre, la version offrira également des performances supérieures avec la prise en charge du passthrough GPU pour soutenir les cas d’usage de l’intelligence artificielle/l’apprentissage machine. Ces deux fonctions seront activées par une nouvelle fonctionnalité de VMware Tanzu Kubernetes Grid 2.0, et apporteront simplicité et évolutivité à la périphérie de l’entreprise. Aujourd’hui, VMware Edge Compute Stack prend uniquement en charge les systèmes x86. Dans une prochaine version, VMware introduira pour la première fois la prise en charge des plateformes Edge spécialisées de faibles dimensions, non basées sur des processeurs x86, afin qu’il soit possible d’exécuter simultanément des workloads et workflows IT/OT sur une seule pile.

Une solution Edge managée avec NTT : VMware et NTT annoncent un partenariat étendu qui permettra de définir, créer et commercialiser une solution d’Edge computing entièrement managée avec une connectivité 5G privée. Celle-ci sera distribuée par NTT sur son réseau mondial, et reposera sur VMware Edge Compute Stack. Les entreprises pourront ainsi déployer, gérer et superviser leurs applications plus près de la périphérie de réseau que jamais. [Consulter le communiqué de NTT].

VMware Private Mobile Network (Beta) : Proposée par les fournisseurs de services, cette nouvelle offre de services managés fournit aux entreprises une connectivité mobile 4G/5G privée pour prendre en charge les applications edge-natives. VMware permettra à ses partenaires de profiter d’un orchestrateur PMN unique qui leur permettra d’exploiter leurs réseaux 4G/5G privés multi-tenants avec une solution professionnelle. Basé sur VMware Edge Compute Stack, ce service offre une intégration étroite avec diverses plateformes de gestion des systèmes d’information, et incorpore les solutions leaders de supervision du calcul, des réseaux, de la sécurité et de l’Edge de VMware.

Disponibilités

VMware Cloud Foundation+, VMware vSphere 8, VMware vSAN 8 et VMware Edge Compute Stack 2 seront disponibles le 28 octobre 2022 (à la fin du 3e trimestre de l’exercice 2023 de VMware). VMware Private Mobile Network sera disponible au 3e trimestre de l’exercice 2023 de VMware.