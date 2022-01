VMware nomme Petra Heinrich Liedtke Vice-Présidente, directrice de l’organisation commerciale et de l’écosystème de partenaires en région EMEA

janvier 2022 par Marc Jacob

VMware annonce la nomination de Petra Heinrich Liedtke en tant que Vice-Présidente, directrice de l’organisation commerciale et de l’écosystème de partenaires en région EMEA.

A la tête d’une équipe de plus de 500 personnes, Petra devient responsable de la mise en œuvre du plan stratégique commercial de VMware pour la région EMEA, ainsi que de la stratégie de commercialisation via le réseau de partenaires.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de VMware d’offrir un accès à des applications de nouvelle génération et des solutions multi-cloud aux entreprises qui entreprennent une transformation numérique.

Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience, Petra a développé son expertise channel chez Red Hat où elle occupait le poste de Vice-Présidente, Partenaires et Ventes Produits EMEA. Son parcours lui a permis de soutenir ses partenaires dans l’accompagnement de leurs clients dans des projets transformation numérique. Petra a également occupé plusieurs postes seniors chez Open-Xchange et SuSe Linux/Novell.