VMware libère l’accès à sa plateforme Tanzu

octobre 2021 par Marc Jacob

A l’heure où les entreprises s’efforcent de s’adapter à la réalité, devenue permanente, du « digital-first », la nécessité pour elles de digitaliser et de moderniser leurs activités reste forte. Si cette modernisation est impérative, elle n’en est pas moins difficile : mener de véritables efforts dans le sens de la digitalisation et de la transformation est en effet une tâche complexe, de grande envergure, qu’il convient d’effectuer sans compromettre la capacité de l’entreprise à pourvoir à ses besoins métier. L’enjeu pour les équipes consiste non seulement à créer des applications plus fiables, plus sûres et plus adaptatives, mais aussi à le faire plus rapidement, à grande échelle et pour tout type de cloud.

A l’occasion de la conférence VMworld 2021, VMware (NYSE : VMW) présente les avancées réalisées sur son portefeuille de produits et services VMware Tanzu pour permettre de gérer et d’exploiter les applications à l’échelle et pour apporter aux développeurs l’autonomie nécessaire pour créer et déployer des applications sur tout type de cloud.

La plateforme d’applications Tanzu de VMware décuple les capacités de développement de versions bêta

Lancée dans sa première version bêta* lors du VMware SpringOne 2021, la Tanzu® Application Platform™ apporte une expérience « développeur » de haute qualité aux entreprises qui créent et déploient des applications et des API sur tout type de Kubernetes. Il permet aux équipes du Logiciel de produire plus vite et les aide dans la durée en automatisant les pipelines de la source à la production et en coordonnant les travaux des équipes de développement et d’exploitation. A l’occasion de la conférence VMworld, VMware annonce l’ajout de nouvelles capacités à sa plateforme d’applications Tanzu bêta qui apporteront véritablement aux développeurs et aux opérateurs une expérience de bout en bout :

• Orchestration de la supply chain : fondée sur le projet de « cartographe open-source » ; cela permet aux opérateurs d’applications de créer des parcours préapprouvés vers la production pour les développeurs qui intègrent les ressources Kubernetes et les chaînes d’outils existantes

• Outils « développeur » avec plug-in IDE : ils permettent aux développeurs d’interagir facilement et efficacement avec la plateforme ou avec ses composantes open-source pour exécuter des tâches de développement « pre-commit » importantes et fréquentes

• Sécurité intrinsèque : ajout de fonctionnalités pour la signature, la numérisation et le stockage des images tout au long du parcours menant à la production

• Cadrage du service : les opérateurs peuvent spécifier comment les terminaux et les authentifiants des services de données seront exposés aux charges de travail, et ce en mode « portable » et natif Kubernetes

• Contrôleur de source : permet aux développeurs d’applications de créer ou de mettre à jour des charges de travail à partir du code source local

• Service de conventions : cadre permettant aux opérateurs de plateforme de configurer des politiques de charges de travail déployées pour suivre les meilleures pratiques

Présentation du logiciel gratuit permettant de découvrir la plateforme Tanzu de VMware

La nouveauté VMware Tanzu Community Edition est une plateforme Kubernetes accessible gratuitement, et facile à gérer, destinée aux novices et aux utilisateurs. Soutenue par la communauté, la distribution du logiciel open-source peut être mise en place et configurée en quelques minutes sur un poste de travail local ou un cloud quelconque. Elle permet d’automatiser la fourniture d’applications de bout en bout, avec une plateforme complète pour les développeurs d’applications, les opérateurs IT et les ingénieurs DevOps.

Voici ce que la VMware Tanzu Community Edition apportera aux novices et aux utilisateurs :

• Exploration de Tanzu avec accès gratuit au logiciel et aux services. Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement un logiciel open-source libre de toute restriction d’utilisation et de toute limitation de fonctionnement. Cette solution optimise l’apprentissage, avec un accès gratuit à d’excellentes ressources pédagogiques et de formation, et permet de bénéficier d’un accompagnement supplémentaire via la communauté et des experts engagés et compétents.

• L’utilisation d’un même logiciel dans les différentes éditions commerciales de Tanzu permet d’entreprendre de nouvelles choses en toute confiance. Eprouvé et de qualité professionnelle, ce logiciel permet d’automatiser très rapidement la fourniture d’applications de bout en bout, tout en permettant le transfert intégral des compétences, des connaissances et des artefacts, pour utilisation avec les éditions commerciales de Tanzu.

• Opérabilité instantanée sur un poste de travail local ou dans un environnement cloud privilégié. Ceci ermet aux opérateurs de créer rapidement une plateforme Kubernetes personnalisée en fonction de leurs besoins, et de la faire tourner sur un poste de travail local, sous vSphere, ou dans un cloud public avec des configurations compactes, à nœud unique et pôles multiples.

VMware annonce également un premier niveau de VMware Tanzu Mission Control - la solution Tanzu Mission Control Starter est une solution de gestion Kubernetes multi-cloud et multi-pôle accessible à la demande. Le Tanzu Mission Control Starter permet aux utilisateurs d’avoir une visibilité globale sur les clusters Kubernetes et d’en contrôler les politiques – tant dans les locaux de l’entreprise que dans tout cloud public. Les utilisateurs peuvent combiner Tanzu Mission Control Starter et la Tanzu Community Edition pour apprendre gratuitement à faire tourner et à gérer les applications conteneurisées basées sur Kubernetes. Et pour ceux qui n’utilisent pas actuellement Tanzu mais Kubernetes avec d’autres fournisseurs (tels qu’AKS, GKE et EKS), il est possible d’associer ces clusters existants au Tanzu Mission Control Starter pour les gérer de façon centrale.

Drax Group est une société britannique spécialisée dans les énergies renouvelables et la production d’électricité renouvelable. « Nous avons examiné de nombreuses solutions dans l’industrie pour nos besoins de modernisation IT et avons très rapidement opté pour VMware Tanzu », commente Mark Leonard, directeur informatique, Drax Group. « VMware Tanzu nous a fourni un avantage substantiel car il est prêt à l’emploi, facile à utiliser, libère nos développeurs et supprime la complexité de l’utilisation d’outils de cloud public où DevOps qui peuvent parfois devenir un fardeau. Nous avons lancé un service numérique de pointe pour nos clients, gérant leurs flottes de véhicules électriques, et il fonctionne sur VMware Tanzu. Cela nous permet de fournir de petits blocs de fonctionnalités réutilisables qui peuvent être facilement actualisés et développés pour fournir des applications évolutives. »

Simplification du développement de l’IA, grâce à VMware vSphere avec Tanzu et NVIDIA AI Enterprise

En mars 2021, VMware et NVIDIA ont annoncé la création d’une plateforme d’entreprise de bout en bout compatible IA et facile à utiliser. Cette plateforme conjointe intègre la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise, qui a été certifiée, optimisée et soutenue par NVIDIA pour VMware vSphere. VMware annonce à présent que le Tanzu Kubernetes Grid Service, inclus dans VMware vSphere avec Tanzu, est maintenant intégré à NVIDIA AI Enterprise, ce qui permet aux clients d’automatiser la fourniture de charges de travail conteneurisées et de gérer dynamiquement les applications en production.

Les clients peuvent dorénavant éprouver leurs projets IA sur NVIDIA AI Enterprise avec vSphere avec Tanzu, ce qui permet aux équipes IT d’utiliser leur environnement vSphere existant pour fournir rapidement des clusters Kubernetes aux équipes de développeurs IA, tout en permettant et en garantissant une gouvernance, une fiabilité et une sécurité de niveau professionnel. Les entreprises évitent ainsi les silos IA et simplifient la gestion en s’appuyant sur la virtualisation pour intégrer les développements IA à leur infrastructure d’entreprise existante, et ainsi d’accélérer l’adoption de l’IA en leur sein.

La VMware Tanzu Kubernetes Grid est maintenant compatible avec les GPU NVIDIA pour Amazon Web Services et Azure

Déterminé à permettre une distribution de Kubernetes multi-cloud et de niveau professionnel, VMware propose l’une des fonctionnalités VMware Tanzu Kubernetes Grid les plus attendues – NVIDIA GPU pour Tanzu Kubernetes Grid, compatible avec les environnements VMware vSphere, Amazon Web Services (AWS) et Azure.

VMware propose une plateforme d’applications moderne, cohérente et performante pouvant fonctionner partout. Avec Tanzu Kubernetes Grid 1.4, VMware annonce la compatibilité des GPU NVIDIA pour Tanzu Kubernetes Grid dans les environnements AWS et Azure. Cluster API, la technologie amont que nous utilisons pour la gestion du cycle de vie des clusters, est compatible avec les types d’instance GPU pour AWS et Azure. Les développeurs peuvent dorénavant créer et gérer le cycle de vie des clusters à base GPU dans Tanzu Kubernetes Grid pour AWS et Azure.

VMware Tanzu au service des environnements cloud des partenaires, pour utilisation directe par les développeurs

VMware propose maintenant à ses fournisseurs cloud partenaires des capacités self-service et DevSecOps supplémentaires. Avec VMware, ces partenaires peuvent proposer à leurs clients des services de cloud entièrement gérés et prêts pour utilisation par les développeurs, on prem, comme environnements cloud privés hébergés, ou en VMware Cloud sur AWS. L’accessibilité à VMware Tanzu pour tous ces environnements permet aux clients des partenaires de créer et de tester rapidement des applications cloud-native en s’appuyant sur un services Kubernetes géré. Avec le VMware App Launchpad fourni via le VMware Cloud Director, par exemple, les clients peuvent accéder aux blocs de construction dont ils ont besoin pour développer leurs applications cloud-native modernes et utiliser cette même plateforme pour déployer ensuite en production leurs applications personnalisées.