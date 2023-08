VMware lance le nouveau VMware Edge Cloud Orchestrator

août 2023 par Marc Jacob

Les entreprises et fournisseurs de services considèrent aujourd’hui l’Edge comme la prochaine étape vers leur transformation numérique. Ce type de déploiement, qui consiste aujourd’hui en des intégrations propriétaires d’équipements et logiciels personnalisés, laisse progressivement la place à une nouvelle périphérie de réseau pilotée par logiciel, intelligente, programmable et évolutive. À l’occasion de l’événement VMware Explore 2023 Las Vegas, VMware (NYSE : VMW), annonce de nouvelles fonctionnalités, solutions et services pour aider les clients à accélérer leur transformation numérique tournée vers le Edge. Ces nouveautés comprennent :

les nouvelles capacités de VMware Edge, permettant d’orchestrer et de gérer plusieurs services Edge à l’échelle ;

une nouvelle solution destinée aux environnements Edge dans l’industrie retail, afin de mieux soutenir l’engagement client, d’éviter les pertes, et de favoriser la transformation des points de vente ;

la disponibilité prochaine d’un service VMware Edge de connectivité managée permettant aux fournisseurs de services de proposer des offres de 4G/5G aux entreprises.

Le nouveau VMware Edge Cloud Orchestrator

Les entreprises cherchent à transformer aussi bien la valeur qu’elles créent pour leurs clients que leur manière de procéder. Or, la difficulté d’atteindre leur objectif de tirer au mieux parti de l’Edge réside dans la complexité des individus, des processus et des technologies. Parmi ces défis figurent l’absence de connectivité fiable avec un data center central ou un environnement Cloud, un manque d’expertise informatique sur des sites hétérogènes, et la nécessité de mettre à l’échelle des déploiements vers des milliers de sites souvent répartis sur différents domaines et emplacements géographiques.

En réponse à ces problématiques, VMware présente de nouvelles capacités d’orchestration pour l’Edge. VMware Edge Cloud Orchestrator (anciennement VMware SASE Orchestrator) permettra de gérer VMware SASE et VMware Edge Compute Stack de manière unifiée. Il s’agit de la première offre du marché à combler le fossé entre réseau et traitement à la périphérie. Les améliorations apportées à l’orchestrateur aideront les clients à planifier, déployer, exécuter, visualiser et gérer leurs environnements Edge sans accroc. Ils pourront ainsi exécuter des applications Edge-natives dans le but d’atteindre les résultats opérationnels escomptés. VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) permettra d’exercer une gestion holistique de l’Edge. Les clients s’appuieront pour cela sur une console unifiée conçue pour assurer la prise en charge de l’infrastructure de calcul, des fonctions de mise en réseau et de la sécurité.

VMware définit l’Edge comme une infrastructure numérique distribuée où les workloads sont migrés vers plusieurs sites, à proximité des points de terminaison produisant et consommant des données. Cette périphérie s’étend où se trouvent les utilisateurs et appareils (que ce soit au bureau, en déplacement, ou en atelier). Les entreprises ont donc besoin de solutions pour connecter ces éléments de manière plus fiable et sécurisée à leur réseau étendu de manière agile. VMware Edge Cloud Orchestrator est donc la clé pour de l’Edge piloté par logiciel. L’approche de VMware en matière de périphérie définie par logiciel se caractérise par une infrastructure de taille adaptée (réduction de la pile au minimum), une orchestration basée sur la traction (les mises à jour de sécurité et d’administration sont "tirées" par la charge de travail) et la programmabilité du réseau (définie par des API et du code).

VMware Edge Compute Stack commercialise Project Keswick

Dans leurs ateliers, en magasin ou encore sur des plateformes pétrolières, les entreprises ont su identifier et prendre en charge différents cas d’usage de l’Edge Computing. Selon le cabinet IDC, ce modèle s’est généralisé, la capacité à distribuer des applications et données étant en effet un objectif majeur de la plupart des initiatives de transformation numérique. On estime que les dépenses mondiales dans l’Edge Computing devraient atteindre les 208 milliards de dollars en 2023, soit l’équivalent d’une hausse de 13,1 % par rapport à 2022*.

Dans la lignée du lancement de VMware Edge Cloud Orchestrator, VMware dévoile les nouvelles capacités d’orchestration de VMware Edge Compute Stack, basées sur Project Keswick. Disponible en avant-première, cette technologie permet aux administrateurs des environnements Edge de développer des cas d’usage. Les clients bénéficieront d’une gestion simplifiée du cycle de vie des infrastructures et applications basées sur des machines virtuelles (VM) et des conteneurs. La technologie offre une configuration pull-based avec un provisionnement entièrement automatisé, et prend en charge les principes du GitOps pour assurer la gestion de l’état souhaité. Grâce à des capacités de déploiement et d’exploitation évolutives, les clients pourront également automatiser les mises à jour de sécurité à travers l’ensemble de leur infrastructure Edge. Project Keswick sera la solution idéale pour les environnements Edge ne bénéficiant pas d’une connexion réseau entrante stable.

VMware Edge Compute Stack assure la prise en charge d’applications nouvelles et existantes, les clients peuvent ainsi consolider leurs équipements et moderniser leurs applications à leur propre rythme. La faible latence de l’architecture permet d’exploiter des technologies robotiques à haute vitesse, et d’assurer le partage des ressources des GPU entre applications. Tout ceci est à l’origine d’une diminution des efforts en matière d’infrastructure et de gestion. Les clients peuvent ainsi adapter leurs opérations Edge aux innovations d’aujourd’hui et de demain. VMware offre la fiabilité et la résilience nécessaires pour exécuter les applications industrielles les plus rigoureuses de manière fiable.

VMware Retail Edge : une plateforme pour l’innovation et l’optimisation des magasins

La nouvelle solution VMware Retail Edge apporte l’agilité, la gestion simplifiée et la sécurité renforcées de VMware Edge Compute Stack au sein des environnements des magasins. Cette plateforme software-defined unifiée permet aux clients de créer, d’exécuter, de gérer, de connecter et de protéger leurs équipes métiers à travers l’ensemble de leurs établissements, en toute simplicité et de manière plus rentable – des résultats opérationnels critiques. Avec VMware Retail Edge, les clients peuvent diminuer les coûts et besoins de gestion des infrastructures de leurs magasins. Ils ont également la possibilité de déployer à distance et d’assurer la maintenance d’applications à la demande, et d’accélérer le déploiement d’applications d’intelligence artificielle de nouvelle génération. Ils peuvent alors adopter les solutions de partenaires plus rapidement et à meilleur coût, en consolidant ces applications sur une plateforme d’innovation unifiée et évolutive. En associant VMware Retail Edge aux solutions de partenaires tels que Chooch.ai, et Stratodesk, les commerçants peuvent mieux soutenir l’engagement de leur client, éviter de subir des pertes, et diriger la transformation de leurs points de vente.

– Disponibilité initiale de VMware Private Mobile Network

VMware a également annoncé le lancement de VMware Private Mobile Network, un service managé de connectivité inédit, conçu pour accélérer la transformation numérique de l’Edge, qui sera disponible durant le trimestre en cours (FY24 Q3). L’éditeur collabore avec des fournisseurs de services de communication sans fil dans le but de simplifier la gestion des réseaux mobiles privés, et de permettre aux entreprises de se concentrer sur leurs objectifs stratégiques. Reposant sur VMware Edge Compute Stack, VMware Private Mobile Network permet aux fournisseurs de profiter de technologies VMware éprouvées et s’intégrant de manière transparente aux plateformes existantes de gestion des systèmes d’information, afin de sous-tendre des déploiements rapides, et une gestion et une orchestration sans effort. VMware est également ravi d’annoncer une collaboration avec Betacom, Boingo Wireless et Federated Wireless, qui deviendront les premiers fournisseurs de services de communication sans fil partenaires de cette nouvelle offre.

Prendre en charge une variété de cas d’usage de l’Edge

Avec VMware, les entreprises disposent de la bonne solution Edge pour une variété de scénarios, et au tarif idéal. L’éditeur collabore avec ses clients pour apporter des réponses aux cas d’usage suivants :

Industrie manufacturière – Aide pour les véhicules autonomes, jumeaux numériques, gestion des stocks, sûreté de fonctionnement et sécurité ;

Commerce de détail – Aide pour la prévention des pertes, gestion des stocks, sûreté de fonctionnement, sécurité, et vision artificielle ;

Energie – Amélioration de la visibilité et de l’efficacité de la production, réduction des temps d’arrêt imprévus, maintien de la conformité réglementaire,

Santé – Aide pour les accessoires connectés, smart utilities, et robots chirurgicaux.