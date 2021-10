VMware lance VMware Edge

octobre 2021 par Marc Jacob

À l’occasion de l’événement VMworld 2021, VMware, Inc. présente sa stratégie élaborée pour aider ses clients à maîtriser un environnement multi-Cloud plus complexe, et dévoile sa vision afin de les accompagner dans leur transition vers l’Edge. L’éditeur annonce également son portefeuille de produits VMware Edge, qui permettra d’exécuter, de mieux gérer et de sécuriser des applications Edge-native à travers plusieurs Clouds, et de n’importe où.

L’Edge : définition

VMware définit l’Edge comme une infrastructure numérique distribuée permettant d’exécuter des charges de travail à travers de nombreux emplacements et à proximité des utilisateurs et appareils produisant et consommant des données. L’emplacement choisi au niveau de la périphérie est un paramètre essentiel pour satisfaire les exigences des applications Edge-native.

• Le Near Edge est une charge de travail Edge-native, fournie en tant que service, et placée entre le Cloud et le site physique où réside le client.

• Le Far Edge est une charge de travail Edge-native, placée à proximité immédiate du terminal sur site.

Les applications Edge-native nécessitent un Edge multi-Cloud. Cette périphérie de réseau doit pouvoir assembler des services sous-jacents exécutés sur un réseau de fournisseur de services (ex : connectivité privée, opérateur 5G, découpage de réseau) avec des services superposés fournis au-dessus et une abstraction de services de calcul pour les applications de périphérie. L’ensemble est orchestré par un plan de gestion offrant des capacités d’observabilité, d’installation, de configuration ainsi que d’exploitation et de gestion sur l’ensemble des emplacements Edge.

Le nouveau VMware Edge

VMware Edge réunit différents produits VMware qui permettront aux organisations d’exécuter, de gérer et de mieux sécuriser des applications Edge-native sur plusieurs Clouds au niveau du Near et du Far Edge. Les solutions VMware Edge sont spécialement conçues pour les applications Edge-natives et leurs exigences uniques en matière de performances et de latence.

Les solutions VMware Edge comprennent :

• VMware Edge Compute Stack, une pile intégrée de VM et de conteneurs conçue sur mesure et dévoilée à l’occasion de VMworld 2021. Elle permettra aux organisations de moderniser et de sécuriser leurs applications Edge-native au niveau du Far Edge. Cette nouveauté sera déclinée en trois éditions : Standard, Advanced et Enterprise. VMware a également prévu de développer une version allégée de VMware Edge Compute Stack, afin de proposer un modèle de périphérie de réseau adapté à des applications légères.

• VMware SASE associe des fonctionnalités de SD-WAN à des fonctions de sécurité fournies depuis le Cloud (y compris la sécurité Web du Cloud, l’accès réseau Zero Trust, et le pare-feu). Ces fonctionnalités sont fournies sous forme de service au niveau du Near et du Far Edge, depuis un réseau international de points de présence (PoP).

• La plateforme VMware Telco Cloud Platform fournit des solutions Near Edge aux plus grands fournisseur de services de communication au monde, de leur cœur de réseau 4G/5G jusqu’au réseau d’accès radio (RAN). En aidant ces fournisseurs à moderniser leur sous-couche réseau, VMware leur permet de proposer des services Edge de superposition à leurs consommateurs et à leurs entreprises clientes.

VMware a mis en place des partenariats majeurs avec l’écosystème de technologies Edge au sens large, afin de proposer à ses clients des solutions intégrées. Son vaste réseau de partenaires réunit des fournisseurs de Cloud public et de services, des développeurs d’applications Edge-native, des fournisseurs de services réseau, des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs d’équipements réseau, et des fabricants d’équipements pour le Near et le Far Edge.

Par exemple, VMware Edge Compute Stack offre une intégration avec la solution Dell EMC VxRail D Series renforcée, optimisée pour des déploiements Edge. En tant qu’unique système HCI développé avec VMware, Dell EMC VxRail propose une infrastructure agile permettant d’automatiser les opérations, et d’être déployé dans des data centers ou des environnements Cloud et Edge.

VMware Edge Compute Stack pourra également tourner sur des serveurs ThinkSystem SE350 Edge Servers de Lenovo. Cette solution intégrée précédemment annoncée par Lenovo est idéale pour les sites distants devant être en mesure de traiter des données au plus près du lieu où elles sont créées et à proximité des utilisateurs — ce qui inclut les boutiques, les ateliers de fabrication, ou encore les écoles.

Du point de vue de la technologie opérationnelle (OT), SmartHub.ai se concentre sur la définition d’un Edge IoT piloté par logiciel qui permet aux entreprises de découvrir, intégrer et gérer les actifs connectés et intelligents de leurs systèmes industriels (des appareils aux applications). Sa plateforme intègre également l’ensemble des sources de données au niveau de la périphérie de réseau, afin de soutenir la prise de décisions et d’initiatives basées sur des modèles d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. La plateforme offrira également une intégration avec VMware Edge, et proposera ainsi une vision homogène et complète des sites localisés au niveau du Near et du Far Edge.